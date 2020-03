298 mrtvých. V Haagu začal soud kvůli zkáze boeingu nad Ukrajinou

Šest let se pozůstalí obětí sestřeleného letu MH17 snaží domoct spravedlnosti - jednou z nich je žena, která 17. července 2014 přišla o svého syna. V ten den ruská raketa z protiraketového systému BUK zasáhla Boeing 777 mířící do malajsijského Kuala Lumpuru. Nikdo nepřežil.

Po spravedlnosti volají také vlády. Ta australská je odhodlána získat spravedlnost pro oběti letu MH17. Sestřelením letounu přišlo tragicky o život 298 lidí, 38 z nich považovalo Austrálii za svůj domov.

Vyšetřovatelé minulý rok v červnu obvinili první čtveřici lidí. Rusové Igor Girkin, Sergej Dubinskij, Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko v době letecké katastrofy zastávali vysoké funkce v separatistické Doněcké lidové republice. Z jejího území byla raketa, která zasáhla letoun, vypálena. Separatisté podle vyšetřovatelů mohli letadlo sestřelit omylem. Nikdo z obviněných se do Haagu nedostaví. Vinu popírají.

"Nemůžu to komentovat, protože nevím, jak bylo letadlo MH17 sestřeleno. Jen vím, že ho sestřelili a to je všechno. Můžu jen říct, že mí podřízení to neudělali," tvrdí Girkin.

Během vyšetřování bylo zjištěno, že dění v proruských separatistických republikách ovlivňovali vysocí ruští představitelé. Kreml označil nařčení za politicky motivovaná a vinu připisuje Ukrajině.