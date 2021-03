300 hladových ptáků se vrhlo na krmítka v Liberci! Lidé byli v šoku

Trvalo to jen chvíli, ale obyvatelé liberecké čtvrti Pavlovice na to prý nikdy nezapomenou. "Najednou to bylo, jako když přilétá vrtulník! Byl to hrozný řev. A pak se objevilo velké černé hejno. Byly jich stovky, opravdu mraky," popsala obyvatelka Liberce Karla Himmelová.

Paní Himmelová i sousedé vyhladovělým čížkům hned naplnili krmítka. "Trvalo 10 minut, než to úplně vyzobali, prali se mezi sebou, nadvakrát nalítli. Byl to moc krásný zážitek," dodala paní Himmelová.

Ornitolog odhadl počet čížků minimálně na 300. "Takové velké počty se nevidí úplně často. Jsou to většinou zimující ptáci, kteří lítají do teplých krajin a pocházejí ze Skandinávie, případně z Pobaltí," uvedl ornitolog Martin Pudil.

"Na začátku zimy jedí olšová, případně březová semínka. V případě, když se takhle ochladí, tak jsou čížci vyhladovělí a vrhnou se zpátky do krmítek," dodal odborník.

Čížci jsou druhem poměrně rozšířeným, samci mají krásné zbarvení. Samičky si ale lidé často pletou s vrabci.