50 let od zkázy Černobylu: Přeživší na život v Pripjati nezapomněli

Dnes je to přesně 50 let od založení ukrajinského města Pripjať. Opuštěné sídliště, kde až do havárie Černobylské jaderné elektrárny 26. dubna 1986 žilo na 50 000 lidí, je dodnes symbolem největší jaderné havárie v historii.

Město Pripjať, jehož výstavba začala 4. února 1970, bylo domovem pro téměř 48 000 obyvatel. Většinou šlo právě o zaměstnance jaderné elektrárny. 27. dubna úřady nařídily jejich evakuaci. Mnozí se do svých domovů už nikdy nevrátili - o život je připravily nemoci z ozáření. Ti, kteří tragédii přežili, na život v Pripjati nostalgicky vzpomínají.

"Až když jsem to město znovu navštívila, uvědomila jsem si, jak bolestivý příběh to je. Je jedno, kolik vám tehdy bylo, jestli jste byli pěti- nebo šestileté dítě. Lidé tehdy skutečně ztratili všechno, nejen bydlení nebo město, které vybudovali, ale i kus sebe sama," vzpomíná Leyla Mamedova, bývalá obyvatelka města Pripjať.

Zatímco místní si s bolestí připomínají hrůzy, které v Pripjati zažili, turisté do města, které uvízlo v čase, proudí hlavně za zážitky. Hlavním lákadlem zůstává náměstí, které začíná nekontrolovaně zarůstat zelení, a také zábavní park se spoustou atrakcí, jehož slavnostního otevření se už obyvatelé nedočkali.

"Bylo to opravdu zajímavé. V mnoha ohledech to bylo krásnější, než jsem původně očekával. Myslím, že to je místo, které by měl navštívit každý," svěřil se ze zážitky Chris Treyz, turista z USA, který se rozhodl místo navštívit.