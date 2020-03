6. den v karanténě: Na Olomoucku pomáhají hasiči i fakultní nemocnice

Hlasitý potlesk, kterým v pátek v osm večer poděkovali místní za práci všem, kdo se o jejich přežití v uzavřené oblasti starají, byl jednou z mála chvil, kdy se místní mohou odreagovat. Moc dobrých zpráv totiž nemají.

“Narůstáme. Není to zatím žádná katastrofa, ale nepříjemné to je pro každého z nás,” potvrdil starosta Litovle Viktor Kohout.

V okolí Litovle je už 37 infikovaných koronavirem. Počet nakažených stoupl i v Uničově - na 21. Lidé si připadají jako v domácím vězení. Nemohou za přáteli, na zahradu ani do parku.

“Já se tady snažím furt jenom uklízet, co jsem zanedbala, když jsem chodila do práce, prostě teďka to tady doháním...” popsala obyvatelka Uničova Miloslava Havlíčková, jak tráví již šestý den nucené izolace ve svém domově. Dobrovolníci dál šijí a roznášejí roušky, starají se o nákupy seniorům. Ti jsou rádi za každou větu, co s nimi při předávání nákupu prohodí.

Policejní hlídky střežící celou uzavřenou zónu už kromě vojáků posílili i hasiči. “Rozvážíme desinfekce, také tyto desinfekce připravujeme a mícháme,” potvrdil Zdeněk Hošák, mluvčí HZS Olomouckého kraje.

Doteď platilo, že zdejší obyvatele s příznaky nemoci posílali na testy hygienici se zdravotníky. Přísná pravidla se tu ale podle starosty Litovle změní. “Pokud u sebe zjistíte příznaky koronaviru, obvodní lékař může vydat žádanku, mělo by to jít i elektronicky," vysvětlil Viktor Kohout.

V Kynicích stále nejsou hotové výsledky vyšetření, lidé jsou nervózní:

Pomoci chce i Fakultní nemocnice v Olomouci, která spustila speciální internetové stránky o nemoci Covid-19. Každému, kdo vyplní dotazník a zadá příznaky své nemoci, automaticky doporučí další postup.

