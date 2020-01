80 milionů dolarů tomu, kdo zabije Donalda Trumpa, slibuje prý Írán

Zabití Kásima Sulejmáního bylo pro íránský režim tvrdou ranou. Ačkoli íránská vláda informaci zatím nepotvrdila, místní státní televize o tom informovala v rámci přímého přenosu Sulejmáního pohřbu.

"Írán má 80 milionů obyvatel. Na základě počtu íránského obyvatelstva chceme získat 80 milionů dolarů, což je odměna pro toho, kdo přiloží zbraň k hlavě prezidenta Trumpa," zaznělo ve státní televizi. Každý Íránec by tak měl věnovat jeden dolar do sbírky na odměnu pro potenciálního Trumpova vraha.

Napětí mezi Íránem a USA v poslední době eskaluje. Zatímco Íránci chtějí smrt Sulejmáního pomstít další smrtí, sám Donald Trump hodlá cílit na íránské památky. "Mohou zabíjet naše lidi. Mohou naše lidi mučit a mrzačit. Mohou používat silniční bomby a vyhazovat naše lidi do povětří. A my se nemůžeme dotknout jejich kulturních památek? Takhle to nefunguje," napsal na svůj twitter.

V neděli údajně íránští hackeři napadli americký vládní web FDLP (Federal Depository Program Library), který zprostředkovává pro veřejnost federální publikace. Na serveru se objevil snímek krvácejícího Donalda Trumpa, jak dostává pěstí do tváře. Podle serveru Mirror mluvčí americké vlády tvrdí, že není potvrzeno, že by útok skutečně vyšel z Íránu.

Proti zabití Sulejmáního se bouří i Střední východ, včetně Iráku, kde působí zhruba pět tisíc amerických vojáků. Irácký parlament se v neděli předběžně usnesl na podpoře vyloučení amerických sil z regionu. Trump na oplátku hrozí sankcemi v případě, že se budou muset americké jednotky opravdu stáhnout.