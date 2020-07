Inspektora na Seči překvapila odměna za desáté pivo. Zaskočí prý každého!

Od roku 1980 stál mezi chatkami dopravní letoun, ve kterém byla restaurace. V roce 2003 si ho rozřezal a odvezl plzeňský sběratel, ale kemp U letadla se podle legendárního iljušinu jmenuje dál. Dnes je na místě už jen louka, nicméně zůstal betonový chodníček, po kterém se k letadlu šlo.

Stravování v kempu



Restaurace také funguje dál a hospodský, provozovatel a recepční v jedné osobě inspektora pobavil nečekaným suvenýrem. Jakým? To se můžete podívat v reportáži výše. Je to dárek ke každému desátému pivu.



Vtípek nevtípek, restaurace je útulná a čistá. "Vaříme minutky a hotovky. Cenově se pohybujeme kolem 100 až 120 korun," shrnul správce kempu Milan Friss.

Sociální zařízení

Zrekonstruované jsou i záchody. Ty dámské se jen blýskají, což se ovšem změní, vezmete za kliku vedlejších dveří. "To je tedy síla," zděsil se inspektor nad povadlými hygienickými návyky předchozího uživatele toalety.

Pobavil automat ke sprše. Za dvacku teče čtyři minuty teplá voda. Stejnou taxu v kempu mají už téměř 25 let. Nikdo neumí prý sprchy přenastavit, od roku 1996 se tak nic nezměnilo. "Tenkrát to bylo drahý, ale dneska to je levný," dodal správce kempu.

Ubytování v kempu

V pokojích v hlavní budouvě je čerstvě povlečeno. A taky celkem uklizeno. Jen v rozích skříněk bychom příště doporučili zapracovat. Dům je z roku 1977 a pár oprav by to chtělo, minimálně vymalovat.



Ovšem chatky jsou výstavní. V těch nejlepších je topení, teplá voda, vlastní sprcha i televize a dokonce wifi. "Chatička typu Lux stojí 1100 korun za noc, čtyřlůžkové chatičky se záchodem 800 korun za noc, dvoulůžkové chatičky 400 za noc," přiblížil ceny správce kempu.



"Letos jsme zase přijeli, doufáme, že to bude stejně dobré jako před třemi lety. Byla tady dobrá restaurace, snad je tady pořád. Kolem jsou krásné cesty na vyjížďky," řekl čerstvě přicestovalý návštěvník.





Zázemí kempu a hřiště

V kempu je nová grilovací místnost i hřiště pro děti. Tříhektarový areál je dobře posekaný. "Kemp je uklizený, vyloženě parádní. Jsme spokojení," hověla si žena. "Jsme dva a máme psa. Jsme ubytovaní v apartmánu a jsme v pohodě," dodal muž.

Tipy na výlet: Sečská přehrada, zříceniha Ohebu

Kilometr to je do města a stejně daleko k vodě. Sečská přehrada má dlouhé pláže a drží si i minimálně do půlky prázdnin čistou vodu. Je to také rybářský ráj. Kolem plavou i metroví kapři.

"Jezdíme sem rádi. Na kolo, na pěšo, na houby, všechno super," rozplýval se spokojený turista. "Jsme milovnici přírody, takže tady je to boží. Byli jsme tu loni, jsme tu zase letos a pravděpodobně přijedeme i příští rok. Fakt se nám tady moc líbí," nadšeně mávla pažemi cyklistka.



Doporučujeme výšlap ke zřícenině Oheb. "Já jsem si tu zříceninu představovala menší. A moc mi tu libí. Na přehradě mají různé vyžití, člověk si může pronajmout například paddleboard," zhodnotila turistka. "Chrudimsko je úžasný. Jsou tady krásný scenérie. Přehrada nám velice učarovala," vyzdvihl jachtař.



Ostrov uprostřed přehrady a navíc se šlapadly. Pravá česká romantika. Většina míst u přehrady je bez zábradlí, takže pozor. Jeden špatný krok a následuje 200metrový pád do přehrady.



Komu nestačí zřícenina, může vyrazit na hrad Lichnice i k technické památce Berlova Vápenka. I slatiňanský zámek není z ruky.

Závěrečné hodnocení

Správce se snaží, a i když to není ideální, nebáli bychom se v kempu strávit noc. Kemp se zaměřuje hlavně na velké akce. Paří tu každoročně třeba motorkáři, milovníci psů nebo hasiči. My mu za zastaralé vybavení areálu, ale velmi dobrou kuchyni, dáváme bronz.

Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz.