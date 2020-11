AAA AUTO: On-line nákup ojetého auta je bezpečný, dbáme na ochranu zákazníků

Mnohé z nich musely svůj byznys přesunout čistě do on-line prostředí. Proto také největší prodejce ojetých automobilů AAA AUTO začal již první den zákazu přítomnosti zákazníků na pobočkách prodávat automobily on-line a přes call centrum a zákazníkům je vozit za přísných hygienických podmínek až domů, navíc s vysokými slevami. Zabezpečení vysokého hygienického standardu je již pro prodejce rutinou. Chrání tak své zákazníky i zaměstnance.



Letos již po druhé bojují maloobchodní prodejci s uzavřením svých provozoven. Největší prodejce ojetých automobilů AAA AUTO využil svých zkušeností z on-line prodeje aut již v první vlně lockdownu, a to za vysokých nároků na hygienu. „Události letošního roku nás velmi rychle přiměly k zaměření se na vysoké hygienické standardy. Je u nás již rutinou, že veškeré nabízené vozy ihned po vykoupení desinfikujeme, stejně jako po každé zkušební jízdě se zákazníkem. I prodejci a všichni další zaměstnanci se s touto nutností sžili a berou to jako nezbytnou součást své práce. Pravidelně kontrolujeme jejich zdravotní stav, používají ochranné prostředky, roušky a rukavice. Je to účinný způsob, jak ochránit naše zákazníky i zaměstnance,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO. „Stejně jako na jaře, i nyní navíc na vozy poskytujeme vysoké slevy,“ dodává Topolová.



Pro desinfekci vozů AAA AUTO nakoupilo nové technologie a zpřísnilo desinfekční procesy tak, aby auta byla zcela bezpečná. Proces čištění vozů byl vždy v AAA AUTO na vysoké úrovni, nyní byl ještě posílen specificky o úkony posilující desinfekční účinky. Mezi ně patří desinfekce všech povrchů, volantu, řadicí páky, klíčů, madel či klik nejmodernějšími technologiemi.







Podle Karolíny Topolové zájem zákazníků o nákup ojetých vozů neklesl tak nízko, jak by se dalo očekávat, protože druhá vlna koronaviru přišla přesně doprostřed nejsilnější sezóny, kterou podzim je. „Lidé vědí, že individuální cestování vlastním vozem namísto veřejné dopravy je v době různých epidemií jedním z nejúčinnějších opatření, která pomáhají se nákaze vyhnout,“ dodala. Nákup vozu on-line je velice jednoduchý. Zákazník si vybere vůz na stránkách www.aaaauto.cz a on-line si ho zarezervuje. Na Call centru se na zelené lince 800 110 800 následně domluví na dovozu auta domů, či tam, kam se mu to nejvíce hodí. Vydesinfikovaný vůz přiveze prodejce, který dodržuje všechny hygienické zásady, striktně kontrolované společností. Pokud je zákazník s vozem spokojen, domluví se na dalších detailech a podpisu smlouvy s prodejcem. Zákazníci si i při nákupu on-line mohou pořídit vůz i na splátky a zároveň si zajistit i havarijní pojištění a povinné ručení. Vybírat aktuálně mohou z nabídky téměř 8000 aut. Nejpopulárnějšími vozy jsou tradičně Škoda Octavia a Fabia, VW Passat, Ford Focus či značky Hyundai a KIA. Stoupá také obliba rodinných a SUV vozů, kterými lidé vyrážejí na dovolené po tuzemsku v době omezení zahraničních leteckých zájezdů.