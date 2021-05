AAA AUTO otvírá všech 22 autocenter s nabídkou 9200 vozů

„Na otevření jsme byli připraveni. Vozy byly vyčištěné, vydesinfikované a přichystané k prodeji, stejně tak jsme provedli generální úklid poboček. Jsem ráda, že rozvolnění přišlo ještě do hlavní sezóny, která je vždy nejsilnějším prodejním obdobím roku. Na jaře se celý trh ojetin probouzí a je dobře, že u toho můžeme být s otevřenými autocentry. Na našich 22 tuzemských pobočkách máme k prodeji připraveno 9200 vozů, což je nejširší nabídka v České republice,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě AAA AUTO.





„Zájem o ojeté vozy je velmi vysoký, to ukazují i nevídané objemy on-line prodejů, které byly až do neděle jedinou možností, jak si ojetinu pořídit. Letošní rok bude zcela jistě nadále v rámci pokračujících protipandemických opatření a dovolené se budou odehrávat převážně autem po Česku. Auto bude i nadále bezpečnějším způsobem dopravy než vlak nebo autobus. To vše jsou faktory, které hovoří pro rychlý růst prodejních čísel. Proto chceme rychle zvýšit naší nabídku až na 10 000 vozů,“ doplnila Karolína Topolová. „V současné době se každý obyvatel České republiky může na naší pobočku dostat nejpozději do 30 minut,“ říká Karolína Topolová. I nadále je samozřejmě možné vůz u AAA AUTO zakoupit on-line s dovozem domů nebo s vyzvednutím na pobočce.Síť AAA AUTO již od začátku pandemie koronaviru pravidelně desinfikuje nabízené vozy i prostory svých poboček. Prodejci, jejichž zdravotní stav pravidelně kontroluje, používají ochranné prostředky, roušky a rukavice. Zákazníci mají v autocentrech k dispozici jednorázové rukavice a desinfekci a zejména dostatek osobního prostoru tak, aby se nemuseli setkávat s dalšími klienty. „Budeme samozřejmě dbát na všechna pravidla, požadovaná ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem průmyslu a obchodu, jako je pouze jeden zákazník na 15 m2 plochy, dvoumetrové rozestupy, bezhotovostní platby a zkrácení doby pobytu zákazníků u nás na nezbytné minimum. Naše areály mají rozlohu mnoha tisíc metrů čtverečních, mnoho činností se odehrává venku a ke koncentraci zákazníků na jednom místě či v uzavřených prostorách nedochází ani za běžného provozu,“ upozornila Karolína Topolová.