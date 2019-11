AAA AUTO posiluje v Praze, kromě Dolních Chaber je nově i v Čestlicích

V Praze se slavnostně otevřela druhá pobočka sítě AAA AUTO. Nové autocentrum vzniklo v nákupní zóně Čestlice a nabízí 180 vozů prémiového segmentu. Celková nabídka „Áček“ v regionu Prahy je tak nyní více než 2 500 aut. Skupina AURES Holdings, která síť autocenter AAA AUTO provozuje, již má ve čtyřech zemích 57 prodejních a výkupních poboček.



„Jedná se o první novou pobočku v Praze za posledních deset let. Před rokem 2008 jsme měli menší pobočku v Praze-Řepích, ale od té doby dosud v Praze fungovala pouze centrála v Dolních Chabrech,“ uvedl provozní ředitel sítě AAA AUTO Petr Vaněček. Autocentrum v Dolních Chabrech již kapacitně obyvatelům Prahy a spádových oblastí nestačí. „Naším cílem je přiblížit se zákazníkům na jihovýchodní straně Prahy, která se velmi intenzivně rozvíjí. Proto jsme se rozhodli otevřít další pobočku, která bude obsluhovat i přilehlé regiony středočeského kraje,“ dodal Petr Vaněček.



Pobočka v Čestlicích nabízí všechny služby klasického autocentra AAA AUTO – výkup, prodej a finanční služby, včetně úvěrů na nákup vozů a zprostředkování jejich pojištění. Vzhledem k poloze a vysoké přirozené návštěvnosti lokality AAA AUTO počítá s rychlým náběhem prodejů až na více než 120 vozů měsíčně. Jejího slavnostního otevření se kromě vedení společnosti AURES Holdings zúčastnila také tvář značky Mototechna, špičková světová tenistka Karolína Plíšková, jež zde se společností prodloužila spolupráci o další rok. Slavnostního přestřižení pásky se také zúčastnili starosta Čestlic Martin Diviš a zpěvák a moderátor Jan Smigmator.



Autocentrum v Čestlicích je první svého druhu s vysokým zastoupením zánovních vozů s parametry značky Mototechna, jejichž podíl bude zhruba nadpoloviční. „Již delší dobu jsme hledali lokalitu pro vznik prémiové pobočky, a jsme přesvědčeni, že tato nákupní zóna s návštěvností v řádu stovek tisíc lidí denně je z tohoto hlediska ideální. V těsném sousedství navíc právě vzniká nové luxusní obchodní centrum. Tato obdoba „pařížské“ by se měla otevřít již na jaře příštího roku,“ řekl Petr Vaněček.



Autocentrum Čestlice je v rámci skupiny AAA AUTO již její 57. pobočkou. Její otevření zapadá do rozvojové strategie společnosti, která počítá s neustálým zvyšováním nabídky na trhu v každé zemi, kde působí. V České republice nyní na 24 místech nabízí téměř 11 000 vozů a je tak prodejcem ojetin s nejhustší pobočkovou sítí a nabídkou aut. V příštím roce bude skupina expandovat převážně v Polsku, kde je nyní 13 prodejních a výkupních poboček, přičemž tento počet by se v příštím roce mohl téměř zdvojnásobit.



Pobočka v Čestlicích má celkovou plochu 6300 m2. Z toho 600 m2 tvoří prostory pro zákazníky a kanceláře určené pro prodej, poskytování finančních služeb a administrativní zázemí. Na ploše a v dalších prostorách je prostor pro nabídku 200 aut. Pobočka je vybavena vlastním servisem a výkupním centrem. Celková investice do spuštění autocentra byla 4 miliony korun. K tomu je samozřejmě nutno započítat ještě hodnotu vystavených vozů, která je přibližně 60 milionů korun.



Síť AAA AUTO v již za deset měsíců letošního roku na čtyřech trzích v České republice, na Slovensku v Polsku a v Maďarsku prodala 73 000 vozů. „V České republice to bylo přes 40 000, což je zhruba stejný vývoj, jako v loňském roce. Letos jsme již dvakrát překonali hranici 8000 prodaných vozů za měsíc, naposledy teď v říjnu. Rekordní prodeje máme v Polsku, kde letos prodáme přibližně 16 000 aut, což bude asi o 60 % více než v minulém roce. Celkově bychom se letos opět v prodejích skupiny měli dostat výše než loni, kdy jsme prodali rekordních 83 000 vozů, takže i letošek by pak byl nejlepší v naší historii,“ uvedla Karolína Topolová. Prodejní rekordy by měly pokračovat i v roce 2020: „V příštím roce bychom v zemi našich severních sousedů chtěli prodat díky expanzi až 25 000 vozů. Polsko tak na pozici druhého největšího trhu nahradí Slovensko, kde stabilně ročně prodáváme 18 000 aut. V poslední době se nám také velmi dobře daří v Maďarsku, v říjnu jsme zaznamenali rekordní prodeje z obou budapešťských poboček,“ uzavřela Karolína Topolová.