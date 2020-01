AAA AUTO vylepšilo historický rekord, skupina loni prodala 86 000 aut

V síti 57 prodejních a výkupních poboček AAA AUTO nakoupilo zánovní a ojeté vozy 86 000 zákazníků, což je o 3000 více než v roce 2018. V České republice se 47 000 vozy skupina udržela pozici největšího domácího prodejce automobilů v rámci jednoho subjektu. Největšího růstu docílila v Polsku, kde prodala oproti roku 2018 o 58 % více aut, celkem téměř 15 000.



„Těší mě, že i když není situace na trhu příliš příznivá, dokázali jsme v rámci skupiny udržet růst prodejů a s 86 000 vozy ještě o několik tisíc překonali loňský rekord. Rok 2019 je tedy zatím nejúspěšnějším v historii společnosti, a to jek z pohledu počtu prodaných vozů, tak z hlediska rozvoje pobočkové sítě, která se rozrostla už na 57 prodejních a výkupních míst. Největší dík za to patří naším téměř třem tisícovkám zaměstnanců, ale také téměř 170 tisícům zákazníků, kteří od nás minulý rok vůz koupili, nebo ho u nás prodali,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti AURES Holdings, která mezinárodní síť autocenter AAA AUTO provozuje. Při současném vývoj prodejů lze čekat, že síť autocenter AAA AUTO přivítá během letošního léta již svého dva a půl miliontého zákazníka. „Od doby po krizi jsme dokázali v rámci střední Evropy naše prodeje více než zdvojnásobit a věřím, že i díky pokračující expanzi v Polsku a rozšiřování či rekonstrukci poboček v ostatních zemích letos počet zobchodovaných aut ještě výrazně zvýšíme,“ dodala Karolína Topolová. V současné době má síť AAA AUTO v Polsku 13 poboček, do konce letošního roku má společnost v plánu dostat se až na dvacet. „Očekáváme, že se v letošním roce stane Polsko s více než 20 000 prodaných vozů naším druhým největším trhem. Tím bylo dosud Slovensko s 18 000 automobily ročně,“ doplnila Topolová.





Nejoblíbenějším prodávaným vozem v celé skupině je již dlouhodobě Škoda Octavia . Tahounem je obzvláště v České republice a na Slovensku, kde obsadila s přehledem první místa. V Polsku obsadila třetí pozici, v Maďarsku až pátou. Druhé a třetí místo u nás i na Slovensku drží další dva velmi oblíbené modely, kterými jsou Škoda Fabia Volkswagen Passat . Velkou zajímavostí je, že zatímco menší Škoda je kromě zmíněné ČR a SR druhým nejoblíbenějším vozem a v Polsku hájí 4. pozici, v Maďarsku je až na 19. místě. V Maďarsku jsou obecně oblíbené pro nás ne až tak běžné vozy jako například třetí Suzuki Swift, šestý Opel Corsa, sedmé Suzuki Ignis nebo devátá Mazda 3. V Polsku a Maďarsku je na prvním místě Opel Astra. Vysoce oblíbený je zde také Ford Focus hájící druhou pozici. Skokanem letošního roku je Škoda Rapid , která se letos posunula v ČR až na 4. pozici a v celé skupině je na 6. místě.

V roce 2019 opět výrazněji poskočily v oblibě vozy SUV, kterých se v síti autocenter AAA AUTO prodalo o 14 % více než v předešlém roce. Zajímavostí je, že většinou nešlo o vozy s náhonem na všechna čtyři kola. Významněji stoupl také zájem o off-roady (nárůst o 11%) a od vozy MPV (nárůst o 8%). V celkovém souhrnu si ale stále 35 % zákazníků pořizuje verzi hatchback a 24 % kombi.



Trendem uplynulého roku byl zvýšený zájem o benzínové varianty aut. V síti autocenter AAA AUTO si 55 % zákazníků odvezlo benzínový vůz. „Snad vůbec poprvé v naší téměř třicetileté historii klesla poptávka po dieselech tak výrazně. Těchto automobilů se prodalo v celé síti méně než v loňském roce, a to převážně ve prospěch benzínových aut,“ doplnila Topolová. Z alternativních pohonů nejvýrazněji roste zájem o hybridní vozy, vloni byl nárůst více než dvojnásobný.



Suverenitu si drží vozy s manuální převodovkou, které si v roce 2019 v síti AAA AUTO zakoupilo 83 % zákazníků. Vozy s automatickou převodovkou si ale výrazně polepšili, konkrétně o 13 %. V České republice si automat zvolilo o 7 % více zákazníků než v roce 2018, na Slovensku to bylo dokonce o 12% více.