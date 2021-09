ABBA se vrací. Oblíbená kapela vydala 39 let po rozpadu nové album

Švédská skupina ABBA opět vydala album. Oblíbená popová kapela ho ve čtvrtek představila na speciální akci pro největší fanoušky ve Stockholmu. Dlouho rozpadlá kapela se dala po 39 letech zase dohromady. Zároveň kapela vystoupí na virtuálním koncertu.

Album ABBA Voyage obsahuje deset písniček. První z nich je balada I Still Have Faith In You. "Když Benny začal hrát melodii, věděl jsem, že to musí být o nás," řekl o ní Björn Ulvaeus. Virtuální koncert se stejným jménem jako album bude příští rok hrát šest dní v týdnu v londýnské hale, postavené pouze za tímto účelem.

ABBA je švédská popová skupina založená ve Stockholmu v roce 1972. Členové Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersonn a Anni-Frid Lyngstad se proslavili hity Mamma Mia či Money, Money, Money. Poslední studiové album kapely vyšlo v roce 1981, od té doby ale vyšlo několik singlů a spousta kompilačních alb. Kapela se rozpadla v roce 1982, od tohoto roku vydala ale v roce 2019 písně I Still Have Faith In You a Don't Shut Me Down. V létě 2008 také vyšel úspěšný filmový muzikál Mamma Mia! s Meryl Streepovou v hlavní roli.