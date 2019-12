Zeman promluvil o Babišově stíhání: Je dobře, že to pokračuje!

V září Zeman zmínil, že pokud bude stíhání obnoveno, abolicí by jej ukončil. Nyní své uvažování změnil. „Myslím si, že je to korektní. Pokud má nejvyšší žalobce pocit, že se ve vyšetřování něco opomnělo, ať se to vrátí na začátek a ve vyšetřování se pokračuje. Proti tomu ani prezident nemůže důvodně protestovat,“ prohlásil Miloš Zeman v rozhovoru pro MF Dnes.

"Vážím si toho, že i nadále bude dozorujícím státním zástupcem pan doktor Jaroslav Šaroch, který rok studoval tuto problematiku, takže by byla škoda ho odvolat,“ doplnil k vyšetřování v pořadu Týden s prezidentem TV Barrandov,

Abolice je ústavní právo hlavy státu, na jehož základě může dojít k zastavení trestního stíhání. "Abolice není od toho, aby hlava státu zasahovala do práce policie," doplnil prezident.

Na rozdíl od kolektivní abolice, tedy amnestie, podléhá individuální abolice, tedy udělení milosti, tzv. kontrasignaci neboli spolupodpisu další oprávněné osoby. Tou je ovšem právě premiér nebo jím pověřený člen vlády. Pokud Andrej Babiš abolici odmítá, byla by její realizace v podstatě nemožná. Odmítavé stanovisko premiér dal najevo již v září, když se téma prvně otevřelo, trvá na něm i nyní. I o tom ve středu hovořil s prezidentem telefonicky.

Někteří zástupci opozice volají po tom, aby se trestně stíhaný Andrej Babiš vzdal své funkce premiéra. "Je čistě věcí hnutí ANO, koho navrhne prezidentovi jako svého kandidáta na premiéra," okomentoval prezident tento požadavek v pořadu TV Barrandov.

Celou kauzou se prezident nenechává příliš rozrušovat. "Andrej Babiš byl trestně stíhaný už velmi dlouhou dobu, to není nic nového. Myslím, že se teď nic podstatného vlastně dít nebude," prozradil v televizním rozhovoru. Dokonce si nemyslí, že by obnovení jeho stíhání mělo nějak zamávat s případnými volebními preferencemi hnutí ANO. To má dle aktuálního průzkumu s 30,5 % stále nejvyšší podporu mezi lidmi.

Připomeňte si Zemanova slova z letošního září, kdy chtěl Babišovi udělit abolici: