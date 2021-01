Zima bez chřipky: Odborníci doufají, že lidé budou nosit roušky i nadále

Letošní chřipková sezóna se razantně liší od předchozích let, kdy právě touto dobou každoročně přicházela. V současnosti Česko neeviduje jediný případ viru chřipky. Neznamená to však, že by chřipka úplně vymizela, pouze nebyla potvrzena z laboratorních vzorků. Z velké části je to hlavně díky protiepidemickým opatřením, která v současnosti v České republice platí. Jestli absence chřipky bude mít vliv na náš imunitní systém, jsme se zeptali odborníků.