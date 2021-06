Další blamáž vlády. Slibovala PCR testy zdarma. Skoro nikde je nedělají

Babišova vláda slíbila od 1. června bezplatné testování i metodou PCR. Lidé mají mít nárok na dva PCR testy a čtyři antigenní testy za měsíc. Od prvního dne, kdy měl ale nový systém fungovat, se lidé na řadě testovacích míst PCR testů zdarma nedočkali.

Některé laboratoře oznamují, že nemají jasné pokyny od ministerstva zdravotnictví a pojišťoven. Do testování zdarma se zatím nezapojily ani některé nemocnice. Naopak třeba Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze nebo Fakultní nemocnice v Ostravě testování zdarma poskytují.

"V úterý jsem šla na PCR test, protože mi spolubydlící oznámil, že je nakažený. V laboratoři GHC Genetics na Vítězném náměstí mi ale řekli, že mi PCR test zdarma udělat nemůžou, tak jsem ho musela zaplatit," stěžuje si studentka z Prahy.

"Aktuální informace z odběrového místa je taková, že dvakrát do měsíce je možné jít na PCR test zdarma kdykoliv v měsíci. Není k tomu třeba žádanka lékaře. Na antigenní test je možné jít zdarma 4x v měsíci, kdy však mezi jednotlivými testy musí být rozestup jeden týden. Certifikát je vydáván vždy zdarma, ať je samotný odběr zpoplatněn či nikoliv," uvedl vedoucí Útvaru bezpečnosti VFN Zdeněk Bureš.

Většina odběrových laboratoří má ale problém. "Vážení zákazníci, omlouváme se Vám, ale z technických důvodů zatím nejsme schopni poskytovat službu PCR testu zdarma. Na řešení intenzivně pracujeme. Rovněž čekáme na upřesňující metodické pokyny od příslušných úřadů," uvedla společnost GHC Genetics na svých stránkách.



Situace není jiná ani u společnosti Synlab. Ta má v České republice okolo 60 odběrových míst. "Z důvodu absence metodiky ze strany ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven nejsme nyní schopni nabídnout vyšetření zdarma," popsala společnost Synlab na svém webu.



Fakultní nemocnice Bulovka se na spuštění nového systému teprve chystá. Momentálně testy zdarma nenabízí, ale systém spustí až 7. června. "Jsme nyní v testovacím módu a snažíme se vytvořit nový prostor pro testy zdarma. Chybí nám kapacity. Od 7. června ale bude vše fungovat na 100 %," uvedla mluvčí nemocnice Simona Krautová.

Podobně je na tom také Ústřední vojenská nemocnice. Ta podle tiskové mluvčí Jitky Zinke čeká na podmínky, podle kterých spustí 7. června testovací systém.

Kde poskytují testy zdarma?

Nemocnice stále bojují s podmínkami a metodikami, které má upřesnit ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny. Některé nemocnice ale už bezplatné testování rozjely i přesto, že čekají na finální pokyny. Většinou se lidé musí ale registrovat přes úplně jiný rezervační systém, který rozděluje neplacené testy od placených nebo vyčkat do příštího týdne.





Žádejte peníze zpět, radí ministerstvo

Ministerstvo zdravotnictví o novém systému testování informovalo minulý pátek, potom co návrh schválila vláda. Současně také vydalo mimořádné opatření, které specifikuje počty bezplatných testů pro občany a podmínky pro jednotlivá testovací centra.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) pak 1. června na svém twitterovém účtu uvedl, že se úhrada za PCR testy zvýší a pojišťovny by měly pravidla pro nové testování vytvořit v průběhu června.

"Hrazené preventivní PCR testy musí být pro občany dostupné. Domluvil jsem se s pojišťovnami, že ještě dnes zvýší úhradu odběrovým místům na 614 Kč. Pojišťovny v průběhu června nadefinují pravidla pro poolování (slučování) vzorků a vytvoří dostatečné kapacity pro hrazené testování po celé ČR," napsal ministr na twitteru.

Ve čtvrtečních Televizních novinách Vojtěch řekl, že PCR testy zdarma odmítá nyní provádět pouze menšina laboratoří - podle něj 17 ze 135. "Laboratoře ale mají povinnost tyto testy provádět, pokud by to odmítaly dlouhodobě, hrozila by jim pokuta až tři miliony korun," zmínil ministr.

"Občan může žádat poskytovatele o vrácení peněz," uvedla ve čtvrtek pro TV Nova mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Podmínky jsme dali včas, brání se pojišťovny

Zdravotní pojišťovny se proti nařčení, že laboratořím nedoručily podmínky, brání. Například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra uvedly, že podmínky pro testovací centra vydaly 1. června.

"Informace pro odběrová místa jsme vydali právě 1. června. Odběrová místa se mají řídit podle toho. Všechny informace jsou uvedená na webu. Dále jsem také vydali upozornění pro klienty, aby se dopředu domluvili v odběrových místech a šli tam, kde to budou mít opravdu hrazeno z veřejného zdravotního pojištění," uvedla tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Hana Kadečková.

Podobně je na tom také Všeobecná zdravotní pojišťovna. "Příslušná organizační opatření najdou poskytovatelé již od 31. 5. 2021 na našem webu," uvedl tiskový mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.





