Odporný čin! Návštěvníci zoo vyryli svá jména do zad nosorožce

Nad chováním některých návštěvníků zoologických zahrad zůstává rozum stát - o tom se přesvědčila i francouzská Zoo de la Palmyre. Do zad jednoho z tamních nosorožců někdo vyryl nápisy. Vedení zahrady je touto neúctou tak pobouřeno, že zvažuje zpřísnění bezpečnostních opatření.

Budou kromě cedulí s nápisem "nekrmte zvířata" součástí zoologických zahrad také výzvy, aby lidé nepsali po zvířatech? Zdá se to absurdní, přesto zaměstnanci francouzské Zoo de la Palmyre s úžasem našli na zádech jednoho z nosorožců vyrytá jména Camille a Julien.

Kromě pobouření bezohledné chování návštěvníků naštěstí nemělo žádné vážné následky. Jména byla totiž vyrytá do odumřelé kůže zvířeta a nánosů bláta. Podle francouzského deníku Le Parisien ředitel zoo Pierre Caillé nehodlá podávat trestní oznámení. Nosorožec nebyl zraněný a nepodařilo se dohledat ani pachatele, ani svědky.

Des tags retrouvs sur le dos d'un rhinocros au zoo de La Palmyre !



"Quand j'ai constat cette marque sur le rhinocros, ma premire raction a t la surprise et le dgot vis--vis de la personne qui a agi de manire tout fait irrespectueuse vis--vis de l'animal" pic.twitter.com/beQ8DCsTqh — E (@Envirias) August 21, 2019

Do budoucna ale zvažuje zpřísnit bezpečnostní opatření, aby se to už neopakovalo. "Pobouřila nás hloupost a neúcta autorů nápisů na zádech jednoho z našich nosorožců. Většina návštěvníků je spořádaná, bohužel stále existují výjimky, které potvrzují pravidlo. V tuto chvíli se samozřejmě máme na pozoru a zvažujeme o zpřísnění našich bezpečnostních opatření," uvedla zoo na facebooku.

Výběh nosorožců je postaven tak, aby bral ohled na zvířata i na návštěvníky. Nosorožci jsou na lidi zvyklí a pokud chtějí, mohou přijít do těsné blízkosti návštěvníků, kteří tak mají možnost se jich i dotknout. Pokud na lidi nemají náladu, mohou se uchýlit do bezpečného zázemí.

Nosorožčímu samci, který se stal terčem "útoku", je už 35 let. Nápisy byly pouze na povrchu a zaměstnanci je během chvíle odstranili štětcem, aniž by vzácné zvíře přišlo k jakékoliv úhoně. Někteří lidé poukazují na to, že je velmi hubený, podle zoologické zahrady je však zdravý.