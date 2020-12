Absurdní, prodlužování agónie. Podnikatelé vládu za zpřísnění tepou

O tom, že vláda zpřísní některá opatření, se mluvilo už před pondělním jednáním. Řešilo se uzavření restaurací a ubytovacích zařízení - ty musejí nakonec klienty vyhnat už do pátku. Za další nucený výpadek by měly provozovatelé dostat kompenzace v podobě speciálních programů. Ty by měly vyjít na 10 miliard korun.