Adam měl po návratu z ciziny platit 2 miliony, kvůli chybě rodičů

Pan Krajíček se jako dítě v devadesátých letech s rodiči odstěhoval do Kanady. Jenže bezstarostný život netrval věčně. Ve 29 letech se vrátil zpátky do České republiky, tady ho ale čekalo nemilé překvapení.

"Když jsem se přišel zapsat na pojištění, řekli mi, že dlužím za celých 18 let, co jsem byl v Kanadě, za každý měsíc. Poprvé mi řekli, že to bylo přes dva miliony," prozradil pro TV Nova Adam Krajíček.

Podle odborníků ale v tomto případě stačilo, aby tehdy jedenáctiletého chlapce rodiče při odjezdu do zahraničí u zdravotní pojišťovny odhlásili. Do osmnácti za něj pojištění platil stát, s plnoletostí mu začal naskakovat dluh.

"Nevěděl jsem, že jsem se měl odhlásit a když jsem mluvil s mojí matkou, tak ani ta to nevěděla," řekl Krajíček.

"Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je tam zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u své zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Pokud takový doklad nepředloží, je povinen doplatit zpětně pojistné," upozorňuje zdravotní pojišťovna.

Adam Krajíček dodal podle svých slov pojišťovně všechno, co po něm chtěla. Přehazovalo si jej několik zaměstnanců.

"Doporučuji, aby dotyčný jednal pouze s jedním zástupcem pojišťovny, a to proto, aby nedocházelo k informačnímu šumu. Doklady předávané jednotlivým zástupcům se můžou ztrácet," upozornil advokát Jan Černý.

Pojišťovna aktuálně požaduje doplacení zhruba 200 tisíc. "V případě, že pojišťovna bude i nadále trvat na uhrazení údajného dluhu, nezbývá než se obrátit na soud," dodal Černý.

S kostlivci z dětství se před časem setkal i teď už dospělý Jirka. "Když jsem byl kluk, tak mě chytli revizoři v tramvaji, neměl jsem lístek, dostal jsem pokutu," přiznal Jirka, který se teprve v osmnácti letech se dozvěděl, že je dlužníkem.