Banášová nakazila rodiče, otce jí odvezla záchranka. "Nechybujte jako já!" varuje

"Můj otec je na svůj věk až mimořádně fit. S ničím s neléčí, neužívá žádné léky. Každou virózu vždycky během pár dnů vyléčil jako lusknutím prstů. Na to, že je mu 72 let, dokáže kdykoliv uběhnout půlmaratón," popsala nevídanou kondici Jozefa Banáše jeho dcera.

"Ale teď (když onemocněl covid-19) najednou nemohl po dobu asi deseti dnů nic jíst, nic pít. Nakonec ani nedokázal udýchat to, když šel třeba jen na záchod," doplňuje Adela Vinczeová, co předcházelo tomu, než záchranka v pondělí 21. prosince odvezla jejího tatínka - mj. zpochybňovače pandemie - do bratislavské nemocnice Kramáre.

Populární moderátorka si dobře uvědomuje, že to byla právě ona, kdo spolu se svým manželem nakazil onemocněním covid-19 oba její rodiče. "Prosím, začněte už ten koronavirus brát vážně. Pro mě je to o to náročnější zkušenost, že jsem oba rodiče nakazila já, protože jsem doma nenosila roušku. Pravidelně jsem si dělala testy a prostě jsem si říkala: Vždyť jsem doma, tak na co roušku," svěřuje se Adela Vinczeová na facebooku.

Apeluje na to, aby lidé z lehkomyslnosti neudělali stejnou chybu jako ona se svým manželem. "I když jste jen doma mezi svými, prosím, buďte opatrní a nepodceňujte opatření," varuje moderátorka.

Její manžel Viktor ve stejné videonahrávce upozorňuje na úskalí toho, že doma se lidé zpravidla cítí bezpečně, a proto polevují v ostražitosti. "I lidé, kteří jsou jinak naprosto zdrávi, mohou mít zcela odlišný průběh onemocnění covid-19, než jste měli vy s lehčím průběhem," zdůrazňuje Viktor Vincze.

Právě jeho žena Adela patří k těm, kdo měl koronavirovou nákazu jen s lehkým průběhem. On sám sice na tom byl o něco hůř, nicméně nepotřeboval kyslík jako teď jeho tchán.

