Adéla má před maturitou, v nemocnici teď kvůli covidu dělá dvanáctky

Adéla je ve čtvrtém ročníku střední zdravotnické školy. Ve zlínské nemocnici teď na základě pracovní povinnosti pomáhá třetí den. "Studenti celkově, alespoň z mé třídy, to očekávali, protože ono to bylo jasné. Takže už jsme jenom čekali na to povolání," svěřila se.

Pracuje tak ve dvanáctihodinových směnách. I na jednotce intenzivní péče. "Převlékání lůžka, ukládání pacienta, ředění léků, kontrolování nějakých infuzí," popisuje náplň práce.

V Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně začalo v posledních dnech pracovat 24 studentů a dalších pět by ještě mělo nastoupit do konce týdne. "Zdravotníci už jsou velmi unavení a mají spoustu přesčasové práce, z tohoto pohledu je pomoc studentů velmi vítaná," vyjádřil se mluvčí nemocnice Egon Havrlant.

"Tady je personál úplně suprovej. Lidé jsou tady velice vstřícní, když v něčem tápeme, tak nám ukážou, jak se to dělá správně," pochvaluje si studentka Adéla.

Pomoc studentů oceňují i jinde v kraji. "Studenti jsou na pozicích sanitáře a pracovníci s vyšší kvalifikací vypomáhají na těch více exponovaných odděleních," vysvětluje mluvčí uherskohradišťské nemocnice Lucie Sedláčková.

"Kraj má momentálně zhruba do deseti, dvanácti JIP lůžek v rezervě, proto je ta zatíženost našeho personálu maximální," informoval hejtman Zlínského Kraje Radim Holiš (ANO).

Pracovní povinnost byla zatím vyhlášena pro některé studenty středních zdravotnických škol a lékařských oborů vysokých škol. Pokud se situace zhorší, bude vedení kraje zvažovat i zapojení ambulantních pracovníků.

Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše budou studenti pracující v nemocnicích přednostně očkováni. Podívejte se na rozhovor z Televizních novin: