Adéla šla k zubaři se zánětem zubu. "Vzali mi kosti z půlky pusy!" pláče

Všechno začalo v srpnu minulého roku, kdy paní Adélu Vávrovou její zubařka poslala s velkým zánětem pod stoličkou k doktoru Ludvíku Neoralovi, který je specialistou na zubní chirurgii. Její situaci komplikoval fakt, že trpí paradentózou.

Lékař jí měl sdělit, že všechny zuby pod můstkem jsou špatné a musí ven, jinak jí bude ubývat kost, která je důležitá pro zubní náhradu. "Souhlasila jsem s jejich vytržením. Provizorní náhrada stála 6 tisíc korun. Nechtěla jsem být bez zubů, a tak jsem s částkou souhlasila," vzpomíná paní Vávrová.

Provizorní náhrada jí však vůbec neseděla. Řezala ji do dásní a působila velké bolesti, jen stěží mohla alespoň jíst. Postěžovala si také, že jí zubař vytrhl jeden zub navíc. "Vytrhl mi stoličku, která nebyla pod můstkem," uvedla. Právě tento zub se měl stát příčinou problémů, které následovaly v dalších měsících.

"Z rány mi vylézaly dvě pohyblivé kosti, bylo to po zubu, který se trhat neměl. Doktorovi jsem řekla, že mi tam leze do strany taková špička kosti, že je to bolavé a citlivé. Nejdříve řekl, že to hned odstraní, ale když to viděl, tak mě objednal na další týden na operační sál," prozradila paní Adéla.

Později se dozvěděla, že to, co jí v dásni působilo bolest, byl kořen zubu, který tam po vytržení zůstal. Právě ten měl jít podle paní Vávrové před operací ven. Zákrok ale dopadl zcela mimo její očekávaní.

Odstranění kostí

Když na začátku prosince paní Vávrová dorazila na operační sál, překvapilo ji, že si ji do své péče nevzal doktor Ludvík Neoral. Místo něj se zákroku zhostil jeho syn Lukáš, který je rovněž zubním lékařem.

"Po zákroku, když jsem se podívala do pusy, jsem propukla v beznadějný pláč. Mladý podle mě nevěděl, co má dělat, vůbec neodstranil zbytek kořenu, odstranil mi kosti přes půlku pusy až do přední části. Vyštípal mi kosti i tam, kde mi nic netrhali. Tam, kde jsem to měla třeba i 20 let zahojené," postěžovala si paní Adéla redakci TN.cz. Aby své tvrzení dokázala, poslala i fotografie svých dásní po zákroku (viz galerie).

"V přední části mi zůstalo jen prázdné plandavé dásno, které se při hojení začalo stahovat a tím tlakem mi steh rozříznul dásno," popsala své trápení pacientka. I teď, po více než půl roce po operaci, prý stále trpí bolestmi, které se podepsaly i na jejím psychickém stavu.

"Já už nevím, jak tohle všechno zvládnu. Jak po psychické stránce, tak po fyzické. V přední části mě to furt táhne, bolí. Nevím, jak dlouho se dá s takovou bolestí přežít. Do toho se sama musím starat o děti, jsem samoživitelka," rozplakala se paní Adéla. "Mohla jsem mít protézku za dva tisíce. Teď už je to tak za 150 tisíc. Copak kradu?" zlomil se jí hlas.

Případ vyšetřuje stomatologická komora

Svou zoufalou situaci nechtěla nechat paní Vávrová jen tak. V lednu, déle než měsíc po zákroku, sepsala stížnost na oba zubaře a podala ji na Českou stomatologickou komoru (ČSK). Vyrozumění o tom, že začala případ prověřovat, komora pacientce poslala až o téměř tři měsíce později.

Zároveň ji kontaktoval jeden z členů ČSK, který byl součástí revizní komise, jež se případem zabývala. Jejich konverzace probíhala neformální cestou na WhatsAppu, redakci TN.cz ji paní Vávrová celou přeposlala (útržky naleznele v galerii).

Ze zpráv je patrné, že se člen revizní komise s oběma lékaři zná, sám tuto skutečnost přiznal. "V okrese nás pracujících stomatologů je kolem 60 a samozřejmě se známe, s někým více, s někým méně," vysvětloval ve zprávě s tím, že na případ to nemá vliv.

Od začátku konverzace se však zdálo, že jeho přístup k příběhu paní Vávrové je skeptický. Ve zprávách se zmínil, že nechápe, proč by někdo prováděl zákrok, který provádět nemusel. Z komunikace pacientka neměla dobrý pocit, nakonec podala stížnost kvůli podjatosti a z Náchodska byl případ předaný do Hradce Králové. "Odtamtud se mi ještě nikdo neozval," uvedla paní Adéla.

Od České stomatologické komory se redakce TN.cz nic bližšího nedozvěděla. "Nemůžeme poskytovat informace k případu třetí osobě. Pro oficiální stanovisko prosím o trpělivost," napsala tisková tajemnice ČSK Henrieta Hajšman.

"Nebudeme se k tomu vyjadřovat"

Redakce TN.cz pochopitelně oslovila i pana Ludvíka Neorala a jeho syna Lukáše a požádala je o reakci. Ani jeden z nich se však vyjádřit nechtěl. "Medializace podle mě ničemu nepomůže. Nechceme k tomu nic říct," uvedl starší z lékařů.

Z konverzace člena ČSK s paní Vávrovou je však patrné, že Ludvík Neoral přes prostředníka nabízel určitou formu smíru. "Jeho úvahy jsou kompenzace za protézku," uvedl ve zprávě. Pacientka však smír odmítla a trvala na řádném prověření od komory.

Člen ČSK zároveň po komunikaci s Ludvíkem Neoralem a jeho synem uvedl, že se nedá mluvit o odstranění kostí. "Samozřejmě, určité "odebrání" to je, ale jen taková manykýrka. Nazývá se to egalizace kosti (vyhlazení ostrých krajů kosti, pozn. red.). Potíž může být, že jste se na tom asi nedomluvili," poznamenal v konverzaci na WhatsAppu.

Redakci se podařilo získat vyjádření i dalšího zubního lékaře, který je s případem obeznámen a který si přál zůstat v anonymitě. Podle něj k pochybení nedošlo. "Ten zákrok udělali v rámci možností a udělali ho dobře. Pacientka nemá v ústech podmínky takové, jaké si asi představovala. Má paradentózu a slabé kosti. Za to nemohou doktoři, udělali tam, co bylo třeba," uvedl.

Na internetové stránce znamylekar.cz mají oba lékaři velmi dobré hodnocení. "Málokdy člověk narazí na tak super doktůrka. Chodíme k němu celá rodina a nevyměníme za nic," stojí v jedné z recenzí u Lukáše Neorala. "Zkušenost s extrakcí osmičky. Vůbec nic jsem necítil. Injekce píchnuta bezbolestně. Zubař šikovný, milý," uvedl pacient Ludvíka Neorala.