Adrenalin v Paříži, z Eiffelovy věže lidé sjíždí po drátě dolů

Nasadit helmu, upevnit bezpečnostní popruhy a pak už jen nezapomenutelný adrenalinový zážitek při průletu nad architektonickými skvosty města a řekou Seinou. V Paříži, která je lákadlem pro turisty sama o sobě, vyrostla unikátní atrakce, jde o 800 metrů dlouhý skluz, na němž můžou dobrovolníci na vlastní kůži zažít, jaký je na vyhledávanou evropskou metropoli pohled z ptačí perspektivy.

"Na začátku, když se připravujete ke skoku, vůbec netušíte, co se bude dít. Ve skutečnosti to je ale docela pohoda, jedete jako po másle. Je úžasné pozorovat tu ohromnou scenérii," popsala účastnice zájezdu Cécile Bellangerová.

Zipline je ukotvena v druhém patře Eiffelovy věže, což je 114 metrů nad zemí. Husí kůže se vám přitom neudělá jen při pomyšlení na možný pád do propastné hloubky, po napnutém laně můžete frčet pořádnou rychlostí přibližně 100 kilometrů v hodině.

To potvrzuje i Bellangerová: "Tušíte, že pojedete strašně rychle. A to je rozhodně pravda, cítíte ten odpor vzduchu. Ale zároveň máte také čas si pořádně užít ten výhled, to je na tom to nejzajímavější."

Dobrodružný let nad Paříží si užije celkem 260 šťastlivců, které provozovatelé atrakce vylosovali. Zážitek, na který nejspíš jen tak nezapomenou, absolvují zcela zdarma. Jedinou podmínkou je plnoletost.