Advent letos s omezeními. Dotknou se vánočních trhů i Mikulášů s čerty!

Už v sobotu mají po rodinách chodit Mikuláš, čert a andělé. Letos s sebou čert poprvé neponese jen uhlí a brambory, ale i dezinfekci. A Mikuláš bude muset schovat vousy pod roušku.

Ministr zdravotnictváí Jan Blatný (za ANO) po jednání vlády řekl, že "zvláštní mikulášská vyhláška nebude," ale že se ti, kteří se za Mikuláše či čerta přestrojí, "budou muset chovat jako ostatní pozemské bytosti."

Protože se uvnitř bude moci sejít jen deset lidí, Mikuláš obslouží jen jednu rodinu. "A když bude dětí víc, budeme venku," říká "anděl" Anna Voláková.

Adventní trhy ministři nedoporučují, ale nezakazují. Lidé se mají držet ve dvoumetrových rozestupech a stánky budou dál od sebe. "Budou v rozestupu čtyř metrů, to znamená ob stánek. Platí, že tam nebude možné konzumovat pokrmy," popsal vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Jestli si zalyžujeme, se pořád neví. Rozhodnout by se mělo koncem příštího týdne. "Bude manuál, který se bude týkat front, provozu na lanovkách, půjčoven bot a lyží, ale jestli bude platit, bude ještě předmětem diskuze," varoval Havlíček.

Jenže areály nemohou s přípravami čekat. zasněžení sjezdovek trvá několik dnů nebo i týdnů a když na horách mrzne, sněhová děla musí jet už teď naplno.

"Už bychom to potřebovali vědět, ale pokud to bude příští týden, tak některá střediska jsou připravena otevřít už příští pátek," říká ředitel asociace horských středisek Libor Knot. A to i za cenu například omezeného počtu lyžařů v areálu.