Advent se velmi rychle blíží! Každá tradice má svůj správný čas

Advent se velmi rychle blíží a s ním i oblíbené Vánoce. Lidé si ozdobí vánoční stromeček, zapálí každou neděli svíčku na adventním věnci a děti budou odpočítávat dny do příchodu Ježíška. Toto období s sebou také přináší různé tradice a pranostiky, které k vánočnímu času neodmyslitelně patří. Víte, co je zvykem na svatou Barboru nebo svatého Mikuláše? A proč se vlastně lije olovo?

V neděli 1. prosince začíná advent. Název pochází z latinského slova adventus, což v překladu znamená příchod. Tedy čekání na narození Ježíše Krista, uvedl web milujivanoce.cz. První neděle se nazývá železná, poté ji následuje bronzová, stříbrná a zlatá.

V období čtyř neděl lidé zapalují svíčku na adventním věnci, který je oblíbenou tradicí v Česku. Většina lidí si ho kupuje. Někteří si ale věnec vyrábějí sami a jsou velmi kreativní. V posledních letech se objevuje například věnec z pařezu, perníku nebo šišek.

Svatá Barbora

Dalším významným dnem je 4. prosinec svátek svaté Barbory. Podle tradice se uřízne větvička barborky a donese se do domu neprovdané dívky. Pokud větvička vyroste do Štědrého dne, může se začít chystat veselka. Dívka se totiž v následujícím roce vdá. Uříznout si můžete místo barborky také zlatý déšť.

Svatý Mikuláš

O dva dny později se slaví svatý Mikuláš. V tento den navštěvuje děti společně s andělem a čertem. Hodné obdaruje ovocem nebo sladkostmi. Zlobivé děti pak dostanou brambory nebo uhlí. Dříve se dávaly za okno také punčochy. Dělávaly to především děti, ke kterým se Mikuláš nedostal.

Štědrý den

V Česku patří Štědrý den mezi jeden z nejoblíbenějších svátků. Rodiny se sejdou u štědrovečerní večeře, během které se většinou podává rybí polévka a kapr s bramborovým salátem. Tradičně se peče také cukroví nebo vánočka. A po večeři si všichni rozbalí dárky, které jim přinesl Ježíšek.

Boží hod

Mezi další oblíbené dny patří 25. prosinec, kdy lidé většinou navštěvují své blízké a přátele, aby s nimi oslavili vánoční čas. K obědu se podává husa nebo kachna s knedlíkem a se zelím. Podle tradice našich předků nesměly v tento den hospodyně věšet prádlo nebo stlát postel. Přineslo by to totiž do domu neštěstí.

Následující den na svatého Štěpána chodili po domech koledníci a zpívali písně. Lidé jim pak za to dávali peníze. V dnešní době se také dodržují tradice na Nový rok. K obědu si dejte čočku nebo hrách. To vám zajistí po celý rok hromadu peněz. Vyhnout byste se raději měli drůbeži, mohlo by vám totiž uletět štěstí.

Zvyky a tradice

Na Vánoce se v Česku dodržuje řada zvyků. Rodiny se svými dětmi zdobí především vánoční stromeček. Oblíbené jsou ozdoby, řetězy a také světýlka. Stromeček však můžete například ozdobit i jablky, perníčky nebo ořechy.

Dalším zvykem je jmelí. To by mělo být vždy darované, aby dotyčnému přineslo štěstí. Pod jmelím by měl také muž políbit ženu, aby jim láska dlouho vydržela. Štěstí vám může předpovědět také rozkrojení jablíčka. Musí se vám však na Štědrý den ukázat hvězdička.

Tradicí je také lití olova. Nad plamenem roztavte kousek olova a poté ho vylijte do připravené nádoby s vodou. Tvar, který se po ztuhnutí objeví, vám prozradí, co vás v příštím roce čeká. Svobodným dívkám zase na Štědrý den svatbu předpoví hozený střevíc. Špička se však musí otočit směrem ke dveřím.

V Česku jsou oblíbené také koledy. Rodiny si je zpívají nebo poslouchají v rádiích či televizích. Dříve bylo zvykem, že chodili koledníci dům od domu a zpívali písně. Za to pak dostali výslužku.

Nejoblíbenější tradicí, především u dětí, jsou dárky. Všichni se nemůžou dočkat až si na Štědrý den pod stromečkem rozbalí dárek, který jim nadělil Ježíšek. Dnes se dárky rozdávají po zazvonění zvuku zvonečku. Dříve je děti dostávaly, když se na nebi objevila první hvězda.