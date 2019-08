Advokátka promluvila o záchraně dítěte! "Ještě teď se klepu," tvrdí

O nepříjemných chvílích, kdy zachraňovala malé dítě uzamčené v autě, se rozpovídala advokátka Klára Long Slámová. Dítě našla v autě zamčené ve středu. Otec, který dítě v autě nechal, jí ještě vynadal. Slámová prozradila, že to nebylo poprvé, co pomáhala někomu zamčenému v autě.

Případů dětí uzamčených v rozpálených autech stále přibývá. Jeden takový se stal ve středu na Praze 6. Advokátka Klára Long Slámová seděla ve svém autě, když uslyšela dětský pláč. Šla se tedy podívat, odkud se ozývá.

Ve vedle stojícím autě našla malé dítě. Sedělo v autosedačce a rodiče nikde nebyli. "Byla jsem v šoku. Začala jsem řešit, co s tím. Zkusila jsem malou škvírou v okýnku prostrčit ruku dovnitř. Byla tam pořádná výheň. Dítě bylo ve věku tří až čtyř let a nedokázalo se samo odpoutat," popsala situaci pro TN.cz advokátka Klára Long Slámová.

Auto, ve kterém sedělo dítě v horku:

Poblíž naštěstí stála hlídka policistů. Ti se nejdřív pokoušeli dostat do auta, poté začali pátrat po jeho majiteli. "Byli pohotoví. Byla to skvělá práce. Po třech minutách se jim podařilo najít otce dítěte,“ doplnila Slámová.

Ten však místo vděku, začal nadávat. Advokátka se ho i bála. Byl velmi agresivní a tvrdil, že je pryč jen pár minut. Potřeboval si prý na chvíli odběhnout. "Já tam však stála několik minut a nikdo u auta celou dobu nebyl," vysvětlila advokátka.

Po celém incidentu se rozhodla raději přeparkovat. "V autě jsem pak seděla další půlhodinu a za celou dobu se otec se svým dítětem k autu nevrátil. Na to, že říkal, že si potřeboval jen na chvíli odskočit…Nevím, co by se stalo, kdybych si dítěte nevšimla," dodala Slámová.

Všude kolem byly nainstalované kamery, ty si však dítěte podle advokátky nemohly všimnout. Auto totiž mělo zatemněná okna. "Nebylo tam vůbec vidět. Kamery by nemohly nic zaznamenat," řekla Slámová.

Policejní hlídka měla podle Slámové vše vyřešit domluvou. "Nemáme k tomu žádné informace," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Případ tak policisté zjevně dál neřešili.

Nejedná se o první případ, kdy advokátka zachraňovala z horkého auta jeho pasažéry. Několikrát řešila uzamčená zvířata v zaparkovaných vozidlech. "Pokaždé se mi stalo, že byli jejich majitelé naštvaní, že jsem se je snažila zachránit," vzpomínala advokátka.