Aerolinky Smartwings by mohly patřit státu, Havlíček připouští 100% podíl

Český stát by mohl podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) koupit až 100% podíl v letecké společnosti Smartwings. Pomohl by jí tak s dopady koronavirové krize. Konečné rozhodnutí však ještě nepadlo, vláda se musí rozhodnout do konce června.

Stát by měl mít ve společnosti Smartwings, která organizuje většinu letů v rámci České republiky, dominantní postavení, či dokonce stoprocentní podíl, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v České televizi. Z aerolinky by se tak de facto stal státní podnik. "Je to otázka investice, která se může navrátit. Logika je dát dnes zdroje a v určité době ji prodat a lze na tom i vydělat," tvrdí Havlíček.

"Je to ekonomická úvaha. My netvrdíme, že to tak bude, ale já hájím zájmy dopravy, průmyslu a z tohoto úhlu se domnívám, že je třeba takovéto společnosti (ale i jiné) zachraňovat," dodal Havlíček. Vstup do firmy by stát stál miliardy korun. Konečné rozhodnutí však ještě nepadlo. O nákupu podílu bude vláda jednat, rozhodnout se musí podle Havlíčka do konce června.

Krize spojená s pandemií koronaviru na letecké společnosti dopadla tvrdě. Příjmy skupiny Smartwings jsou téměř na nule, její měsíční výdaje přitom dosahují až 150 milionů korun. Aerolinka pomoc státu vítá, dokonce ji považuje za stěžejní pro své přežití. "Bez pomoci se neobejdeme, ale spolupracujeme s vládou a s podporou státu jsme schopní situaci zvládnout," uvádí skupina Smartwings na svých stránkách.

Poukazuje na to, že i vlády jiných států národním dopravcům pomáhají překonat krizi, která v historii letecké dopravy nemá obdoby. "Aerolinky po celém světě sčítají miliardové ztráty, drtivé většině z nich by bez pomoci státu hrozil bankrot. Vlády již na pomoc vynaložily více než 85 miliard dolarů a další desítky miliard budou muset ještě vynaložit. Chtějí tak zachránit odvětví, které celosvětově zaměstnává přes deset milionů lidí. Stejný problém řešíme i my," vysvětluje skupina Smartwings.

Cestovní kanceláře varují, že pokud by český dopravce krizi nepřežil, mohla by cena zájezdů zakoupených v tuzemsku vzrůst až o pětinu. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: