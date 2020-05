Aerolinky Smartwings: Nechceme patřit státu, potřebujeme jen jeho pomoc

O tom, že by stát mohl koupit leteckou společnost Smartwings, hovořil v sobotu ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nákup 100% podílu ve společnosti považuje za jediný možný pomocný krok. Společnost Smartwings však nikdy o vstup státu do její správy neměla zájem. Firma to uvedla v nejnovějším prohlášení.

"Společnost Smartwings prohlašuje, že nemá a nikdy neměla zájem o vstup státu do společnosti Smartwings. Nic takového od jejího vedení nikdy nezaznělo. Smartwings žádá stát v situaci, do které se v souvislosti s pandemií Covid-19 nedostala vlastní vinou, pouze o úvěr nebo garanci za úvěr u komerční banky. Od počátku koronavirové krize je vystavení garance státu vůči financujícím bankám jedinou variantou," vyjádřila se mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.

Důvodem, proč se společnost, která do této doby podle jejího vyjádření byla zdravá a nikdy stát o pomoc nežádala, obrací na stát, je fakt, že pro aerolinky je dnes velmi těžké získat nové půjčky na bankovním trhu. Programy jako COVID neumožňují participaci Smartwings na těchto programech z hlediska velikosti společnosti, poskytovaných garancí a částek poskytovaných těmito fondy. Společnost Smartwings žádá pouze o to, co dnes poskytují aerolinkám ostatní státy, a to nejen v EU," dodala Dufková.

Vyhlídku na to, že by stát měl v blízké budoucnosti odkoupit stoprocentní podíl aerolinky Smartwings, tak smetla ze stolu. Souhlas s pomocí společnosti v podobě jejího odkoupení však v sobotu vyjádřil ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. Podle něj by se jednalo o dobrý krok ke zmírnění dopadů koronavirové krize na Smarwings.

"Je to otázka investice, která se může navrátit. Je to ekonomická úvaha. My netvrdíme, že to tak bude, ale já hájím zájmy dopravy, průmyslu a z tohoto úhlu se domnívám, že je třeba takovéto společnosti (ale i jiné) zachraňovat," prohlásil Havlíček. Vstup státu do společnosti Smartwings by vyšel na miliardy korun a vláda by se dle Havlíčka musela rozhodnout do konce června.

Podle ministryně Schillerové je zakoupení majoritního podílu ve společnosti jediným způsobem, jak jí pomoci. "My si musíme říct na půdě vlády, jestli tohle je ta společnost, které chceme pomoct. Ale ne tím, že tam budeme lít peníze," prohlásila Schillerová.

Na Smartwings krize provázející pandemii Covid-19 dopadla tvrdě. Příjmy společnosti jsou prakticky na nule, měsíční náklady však nadále dosahují až 150 milionů korun. "Bez pomoci se neobejdeme, ale s podporou státu jsme schopní situaci zvládnout," uvedla společnost na svých webových stránkách. Její představa pomoci však zahrnovala totéž, co aktuálně probíhá v jiných zemích. Tamní vlády vynaložily již více než 85 miliard dolarů na pomoc aeroliniím.

Příjmy společnosti Smartwings jsou téměř na nule. Podívejte se na reportáž TV NOVA: