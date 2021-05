Aerolinky vás dopraví jinam, než měly. Přečtěte si, na co máte nárok

K Soudním dvoru Evropské unie se dostal případ cestujícího, který letěl s rakouskými aerolinkami Austrian Airlines, ale místo na berlínském Tegelu přistál o hodinu později na berlínském Schönefeldu.



Jenže rakouské aerolinky podle popisu soudu cestujícímu nenabídly ani přepravu do původního cíle, ani peníze na vlastní zajištění odvozu. "Společnost Austrian Airlines tvrdí, že pouhé odklonění na nedaleké letiště nezakládá nárok na paušální náhradu škody ve výši 250, 400 nebo 600 eur (6500, 10 300 či 15 500 korun, pozn. red.), jako je tomu v případě zrušení nebo významného zpoždění na příletu (o tři hodiny nebo více)," uvedl soud.



Podle soudu nemá cestující nárok na odškodnění, hlavně pokud se jedná o přílet do stejného regionu či města. Letecká společnost by ale měla zajistit cestujícím, které dopravila jinam, převoz do původního cíle, nebo jim uhradit náklady za to, že se musí přepravit sami. Na odškodné má cestující nárok až při zpoždění delším než tři hodiny.



Zde si přečtete celou zprávu k rozhodnutí Soudního dvoru EU k problematice odškodného a náhrad při cestování letadlem:

Rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie [pdf]