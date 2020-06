Afričan, který měl u Terezína znásilnit školačku, si od soudu vyslechl trest

Pro soud bylo rozhodující, jestli byl Afričan v době činu příčetný. Znalecký posudek, který by zhodnotil jeho psychický stav, byl totiž vypracován až dodatečně. Vedlo k tomu Diallovo podivné chování v průběhu soudního líčení i ve vazbě. Soudkyně tak nařídila vypracování znaleckého posudku.

Podle závěrů znalce Jana Flídra Diallo trpí schizofrenií a v době, kdy se měl znásilnění dopustit, bylo jeho sebeovládání a rozpoznávací schopnosti na nule. Flídr však připustil, že psychické problémy mohl obžalovaný i předstírat. Právě kvůli tomu byl Afričan po dobu několika týdnů pod dohledem v psychiatrickém ústavu. Závěr znalce však zůstal stejný.

Soud nařídil vypracování ještě jednoho znaleckého posudku. Ten byl vyhotoven odborníky z Bohnic, kteří rovněž došli k závěru, že Diallo trpí schizofrenií, jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti však prý nijak narušeny nebyly.

"Jsou toho názoru, že nebyly zcela vymizelé a že i při této nemoci tam alespoň základní povědomí, že se neznásilňuje a nekrade, bylo," řekla předsedkyně senátu Alexandra Šetková. "Je prokázáno, že ke skutku, jak ho popisuje obžaloba, skutečně došlo. Usvědčujícími důkazy jsou detailní výpověď poškozené, DNA obžalovaného nalezená na jejím těle a oblečení i skutečnost, že měl u sebe její telefon, který jí ukradl," prohlásila.

Diallův psychický stav přispěl k tomu, že dostal trest na spodní hranici trestní sazby. Běžně by mohl jít do vězení až na deset let. Jeho obhájce i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou. Kdy Afričan nastoupí nařízenou ústavní léčbu, rozhodne soud až po nabytí právní moci rozsudku.

Podle názoru znalců by měl Diallo rozhodně dříve putovat do ústavu než do vězení. Podle státní zástupkyně Věry Šípalové je aktuálně nebezpečný pro své okolí i sebe. Afričan měl v minulosti žádat o azyl v sousedním Německu, ale neúspěšně. Do Česka přicestoval vlakem.

K tomu, že by 16letou dívku na poli u obce Lukavec znásilnil, se nikdy nepřiznal. Podle obžaloby ji měl zezadu napadnout a povalit na zem. Poté ji měl začít líbat na ústa a na prsa, a přitom z ní strhávat oblečení. Přestože se dívka bránila, Diallo ji dle policie znásilnil. To dosvědčují i stopy DNA, které se dle obžaloby našly na dívčině těle.

Poté měl Diallo dívce navíc ukrást mobilní telefon. V průběhu hlavního líčení v polovině října loňského roku tvrdil, že dívku jen chtěl požádat o pomoc. Ona pak měla začít křičet a utíkat. O tom, že by s ní měl pohlavní styk, prý nic netuší. Během líčení si neustále stěžoval na bolest hlavy a nohou, vstával a když ho soudkyně vyzvala, ať položí otázku znalci, dožadoval se čokolády.

Z čtvrtečního soudního jednání byla vyloučena veřejnost. S úřady Diallo mluvil francouzsky. Do Česka přijel prý poté, co byl propuštěn z drážďanského vězení. Tam seděl kvůli nezaplaceným pokutám. V Německu měl totiž jezdit načerno, a dokonce vyhrožovat jednomu ze sociálních pracovníků.