Afričan měl znásilnit 16letou dívku, podle znalce je psychicky nemocný

Třicetiletý Afričan původně žádal o azyl v Německu, ten ale nedostal a měl zemi do dvou let opustit. Jenže napadl státního úředníka a skončil ve vězení. Když ho z něj pustili, sedl na vlak a jel do Čech.

"Koupil si lístek Děčína, pak si koupil další a zamířil do Ústí. Zřejmě by vlakem pokračoval, ale asi ho vysadil průvodčí jako černého pasažéra," popsal soudce Miroslav Kureš.

Podle žalobce krátce poté, co průvodčí muže vyhodil z vlaku, zastavil šestnáctiletou dívku. Sebral jí mobil a pak ji znásilnil. Policie ho chytila téměř okamžitě. Už tehdy ale podivně vypovídal.

Ani se specializovaným tlumočníkem ale nebyla situace o nic lepší. U soudu na dotazy ke znásilnění odpovídal, že ho bolí nohy nebo že by si dal čokoládu.

Problémy má ale i ve vazební věznici. Je tam prý agresivní na ostatní vězně a má problémy s hygienou. Soudní znalec chce proto zkoumat jeho duševní stav.

"Já jsem ho označil jako duševně nemocného. Tím pozorováním by se dala potvrdit nemoc. A pokud se nemoc potvrdí, tak to znásilnění bude bráno, jako by v tu chvíli byl nepříčetný," tvrdí soudní znalec Jan Flídr.

Za znásilnění by mohl skončit na 12 let ve vězení. Pokud ho ale lékaři prohlásí za duševně nemocného, za mříže vůbec nepůjde. Namísto toho by skončil v detenci na psychiatrii.