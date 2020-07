Afriku sužuje invaze dravých sarančat. Je nejhorší za 70 let

Místní se proti škůdcům snaží bojovat jak se dá, ale je to závod s časem. Jedince, kteří jsou už schopni létat, je obtížné zastavit. V dospělosti jsou schopna uletět až 200 kilometrů denně. Po cestě sežerou všechnu zeleň, na kterou narazí.

„Je to velmi vážné. Keňa letos hodně utrpěla povodněmi, koronavirem a teď všude narážíme na invazi sarančat. Prozkoumáváme a hledáme oblasti, které jsou výrazně napadené. Vyznačíme je, zapíšeme souřadnice a pošleme tam letoun, který sarančata posprejuje,“ komentuje situaci Boris Polo z Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů.

Šíření se dá zastavit, jen když odborníci najdou hejno mladých sarančat, která ještě nejsou schopná létat.

Sarančata jedí jen zelené části rostlin, ale nezabijí je. Pomáhají tak oživovat půdu. V Keni teď ale ohrožují úrodu zemědělců.

"Kdybychom je nekontrolovali, vytvářeli by velké roje a hrozilo by, že by se dostali do zemědělských oblastí na jihu. To by mělo dopad na produkci jídla, na obyvatele i budoucnost Keni,“ doplňuje Polo.

Země se potýká už se třetí generací sarančat. Ta první ji zasáhla koncem loňského roku. Tehdy se jejich počet odhadoval na stovky miliard. Jejich populace se ale velmi rychle rozrůstá a odhaduje se, že současná invaze už čítá biliony jedinců. Šíření přispívá větrné počasí a teplo.

S podobnou kalamitou se letos potýkají také v Jemenu, Indii nebo v Pákistánu.