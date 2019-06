Afty, opary, akné. Jak s tím přežít léto?

Pojďme nyní zjistit, jak s těmito nechtěnými vetřelci zatočit. O radu jsme požádali atestovaného a zkušeného lékárníka, který přislíbil konkrétní a osvědčené rady…



AFTY mohou být následek vážnějšího onemocnění (zánět dásní, oslabená imunita) nebo životního stylu (stres, kouření), ale v letních měsících se častěji setkáváme s tvorbou těchto bolavých slizničních vřídků například po konzumaci špatně umytého ovoce nebo vlivem pojídání „ostré“ potravy (například chipsy, suché pečivo aj.), které mohou způsobit mikrotrhlinky ve sliznici dutiny ústní. Úlevu můžete pocítit výplachy slanou vodu nebo obklady ze sáčků heřmánkového čaje, pojídáním probiotických jogurtů či žvýkáním lékořice. Naprostým MUST HAVE jsou regenerační gely, které zklidňují bolest a dané místo účinně regenerují. Vyzkoušejte PLASMAGEL, novinku na českém trhu. Aplikuje se čistou rukou 2-4 x denně tenkou vrstvičku. Chvíli po aplikaci se nedoporučuje jíst a pít.



jsou virového původu a na rozdíl od aftů, se jedná o přenosné onemocnění. Jděte po stopách špatně umytého nádobí, sklenic nebo nechtěného polibku nakažené osoby. Jakmile se jednou oparem nakazíte virové částečky “zalezou“ do obalů vašich nervových buněk a čekají na vhodnou příležitost. Tou je například intenzivní slunění, vysoká horečka, rychlé zchlazení a ohřátí organismu nebo stres. Vyzkoušejte2x1 cps, které zastaví růst oparu a ke zklidnění puchýřku aplikujte 2-4 x denně ochranný PLASMAGEL , který dané místo zchladí, zmírní bolest a rychle zregeneruje. Alternativou mohou být různé rostlinné výtažky, oleje, tinktury například tee tree, kanabis aj.se v létě tvoří moc rádo, má na to totiž ideální podmínky. Je to dáno vyšší potivostí a zvýšenou tvorbou mazu v pórech vaší pleti, ale také aplikováním různých opalovacích prostředků či jiné kosmetiky na vaši tvář. Intenzivní slunění to vše ještě umocní a u citlivých jedinců se může vytvořit letní typ tzv. akné „mallorca“. Pleť nevystavujte dále slunění, jemnými čistícími prostředky 2 x denně pokožku umyjte (: je totiž šetrná a bez obsahu mýdla a alkoholu). Aplikujte tenkou vrstvičku ochranného a regeneračního PLASMAGELu . Po zaschnutí lehce vetřít– jemný zinkový pudr. Preventivně nasadit Betakaroten, zinek, opalovací přípravek LADIVAL alerg SPF 30/50 , Bioderma PHOTODERM LEB 30.vezměte s sebou do kabelky, batohu, plážové tašky nebo brašny na kole a mějte ho stále po ruce. Je to praktický pomocník v boji o poškozenou, porušenou a podrážděnou pokožku. Vytváří ochranný film a regeneruje. Výhodně k zakoupení v e-shopu PRO ZDRAVÍ.CZ nebo ve vašich lékárnách.