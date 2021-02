Agresor v Chocni rozmlátil policejní auto, nadýchal 2,76 promile

Muž měl dopoledne v bytě napadnout partnerku před zraky jejích dětí. Žena se bála o život a raději odešla. Zpátky se vrátila, až když její přítel doma nebyl. Zavolala policejní hlídku a ta ženu přijela vyslechnout.

Vše by se obešlo bez komplikací, kdyby ovšem podezřelý muž znovu nešel okolo a neviděl před domem stát policejní auto. Chytil ho podle svědků nebývalý vztek. Vzal kus plechu, který našel na ulici a tak dlouho do čelního skla mlátil, až do něj udělal díru.

“Tím to ale neskončilo. Muž pak kopem ještě poničil zpětné zrcátko,“ popisuje další běsnění policejní mluvčí z Ústí nad Orlicí Lenka Vilímková.

Podezřelý se ještě pokusil od automobilu utéct, ale policisté byli rychlejší. Dopadli ho opodál. “Zadržený byl opilý. Nadýchal 2,76 promile alkoholu, a proto skončil na záchytné stanici,“ dodala Vilímková.

Jen pro představu - taková hodnota odpovídá vypitým více než dvěma litrům vína. Mužova zlost poslala policejní vozidlo rovnou do servisu a policisté si tak museli vzít náhradní vůz. Škoda je dvacet tisíc korun.

Muž zatím z ničeho obviněný není, ale podle kriminalistů je podezřelý hned ze dvou trestných činů, a to výtržnictví a poškozování cizí věci. Hrozily by mu dva roky vězení.