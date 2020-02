Dvojice přepadla muže na zastávce! Policie hledá důležité svědky

Událost se odehrála už 17. ledna ráno, policisté o ní ale informovali až nyní, protože se stále nepodařilo útočníky vypátrat. "Od 7.30 do 7.45 hodin v prostoru tramvajové zastávky MHD poblíž ulice Fugnerova naproti obchodnímu centru Forum v Liberci," doplnila čas útoku policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Dva neznámí agresoři měli nadávat 29letému muži a vyhrožovat mu, že mu ublíží. Poté ho podle policie opravdu napadli. "Jeden agresor muže držel a druhý jej bil. Naštěstí poškozený po tomto napadení nemusel vyhledat lékařské ošetření a nenastala u něj ani pracovní neschopnost. Napadenému útočníci poškodili oblečení," popsala mluvčí.

I přesto agresorům hrozí obvinění z výtržnictví a mohou skončit až na dva roky ve vězení. Policisté zajistili fotky z bezpečnostních kamer, na kterých jsou dva muži, kteří by mohli pomoci celý případ objasnit.

"Jednalo se o muže s tmavší pletí. Jeden ve veku přibližně 25 let, výška 165–175 cm, měl kulatý obličej a nadváhu, byl oblečen do šedivé mikiny s kapucí se žlutými prvky a do montérkových kalhot. Druhému muži bylo přibližně 25 let, byl vysoký asi 170 cm, hubený, měl krátké tmavé vlasy a byl oblečen do modrých pracovních kalhot, šedého oblečení a oranžové vesty," popsala mluvčí Sochorová.

Znáte mladíky z fotografií? Kontaktujte policii na bezplatné lince 158 nebo se dostavte na jakoukoliv služebnu.