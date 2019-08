Agrofert má problémy! Prudce mu klesl zisk, dotací ale naopak přibylo

Hospodářské výsledky Agrofertu se citelně zhoršují. Ve srovnání s rokem 2017 mu loni výnosy klesly o více než 1,7 miliardy, tj. téměř o desetinu. Oproti loňskému roku mu zisk klesl o více než půl miliardy.

"Je to jednak vlivem nižších cen na trzích komodit a hnojiv a jednak vlivem nižšího objemu prodeje v oblasti komodit a pesticidů. Jedním z hlavních vlivů je extrémní sucho a mimořádně vysoké teploty v roce 2018," uvedla společnost ve výroční zprávě.

Na dotacích si ale podnik naopak polepšil, získal na nich o 200 milionů korun více než v roce 2017. Dohromady tak minulý rok Agrofert získal na dotacích 1,5 miliardy korun. Důvodem navýšení byly akvizice zemědělských firem, díky kterým se zvýšil rozsah zemědělské půdy a zvířat, na které podnik dotace čerpal.

Dotace jsou však nyní pozastavené, což může mít pro podnik vážné důsledky. Holding má totiž do konce roku zaplatit na půjčkách a dalších zdrojích financování 34 miliard. "Může to způsobit problém, pokud by se na delší dobu pozastavily dotace z evropských peněz tak, jak jsou pozastavené nyní," uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

Nejen sucho a situace na trhu měla podle Kovandy vliv na pokles zisku Agrofertu, mohou za to i události v samotné firmě. "Zde se nabízí, že současné vedení prostě třeba postrádá některé manažerské kvality, které měl Andrej Babiš. Je znám poměrně dravým a nesmlouvavým manažerským stylem. Pokud tam jsou lidé, kteří neřídí Agrofert tímto stylem. může se to projevit na zhoršování hospodářských výsledků," tvrdí Kovanda.