Ajťáci, zdravotníci nebo švadlenky. Tyto profese chybí v Česku nejvíc!

Řemeslníků je v České republice pomálu, jejich nedostatek je citelnější než je tomu u středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných lidí. V posledních letech se sice daří lákat mladé lidi na "řemeslo", nicméně se stárnoucí populací se počet kvalifikovaných pracovníků v mnoha oborech snižuje - od instalatérů až po pokrývače.

Výrazný nedostatek ja například švadlen. "I když v Česku máme staletou tradici textilní výroby, dlouhodobě chybí kvalifikované švadleny. Generace zkušených šiček a švadlen vyučená ještě za minulého režimu pomalu odchází do důchodu a nových absolventů je poskrovnu," vysvětluje zástupce značky textilního prádla Styx Adam Rožánek.

Situace se ale pomalu mění a začíná se blýskat na lepší časy. Rok od roku podle Hospodářské komory roste zájem o učební obory a zvyšuje se prestiž řemesla. Kvalitní řemeslníky si lidé rádi zaplatí.

"Že zájem o řemeslníky roste, dokazují i údaje z našeho pracovního portálu. Počet nabídek pro některé profese letos meziročně vzrostl o stovky procent – to se týká zejména klempířů a pokrývačů, elektrikářů, malířů a natěračů nebo údržbářů," říká Michal Novák z Profesia.cz.

Velký zájem je také o IT odborníky a předpokládá se, že ještě poroste s postupnou digitalizací. "Kvalitních IT odborníků je i nadále nedostatek, je stále složitější je zaujmout a získat pro práci ve firmě. My aktuálně stavíme na individuální domluvě. Každý má jiné požadavky, nejenom profesní, ale i na sladění pracovního a osobního života," vysvětluje ředitel poradenství společnosti Mibcon Antonín Cihlář.

Vysoká poptávka po IT specialistech je napříč celou Evropou. Podobně je to i se zdravotníky, kteří dlouhodobě chybí chybí i v Česku. Zájem je jak o lékaře, tak především o kvalifikované zdravotní sestry.