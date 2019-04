Akcie Technologického parku chce koupit kraj. Za půl miliardy!

Na rozloze 600 tisíc metrů čtverečních podniká v rámci Českého technologického parku v Brně 20 let asi 40 firem. Polovinu tohoto komerčního areálu chce teď koupit kraj, má to ale háček. Jihomoravský kraj by si totiž na tuto investici musel půjčit, a to více než 550 milionu korun.

Právě toto možné obrovské zadlužení je terčem ostré kritiky. "Podle nás by si kraj v době, kdy jsou podfinancované sociální služby a zdravotnictví, je potřeba budovat infrastrukturu, neměl půjčovat půl miliardy na nějakou hračku," prohlásil opoziční zastupitel Jan Grolich (KDU-ČSL).

Podobný názor mají i obyvatelé Jihomoravského kraje, jak vyplývá z ankety, a také odborníci. "Státní správa a samospráva by neměla podnikat, protože to neumí a protože je v tom spousta jiných zájmů," uvedl Ladislav Chodák z regionální pobočky Hospodářské komory.

"Tohle je ziskový projekt, tohle je projekt, do kterého my sice peníze vložíme, ale víme přesně, jakým způsobem bude na sebe vydělávat a on se sám zaplatí," odmítá ale nařčení krajský náměstek pro vědu a výzkum Jan Vitula (TOP 09).

Podle propočtů kraje by to mělo být do 15 let. Kritici ale oponují, že návratnost je nejistá. "Zajímá nás na tom zejména to, zda kraj utratí peníze efektivně a zda je smysluplné, aby dělal realitní byznys v řádech stovek milionů korun," sdělil šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka.

"My jim dáme k dispozici všechny informace, co máme, tam není co tajit," tvrdí Vitula. Polovinu akcií parku drží město Brno. Tu druhou, která bude k odprodeji, soukromá firma z Dubaje. O tom, jestli ji koupí opravdu kraj, se bude rozhodovat na mimořádném květnovém jednání krajského zastupitelstva.