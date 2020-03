Akciové trhy letí raketově vzhůru. USA nalijí do ekonomiky biliony

Nejlepší den na asijských burzách od roku 2008 a nejvýraznější zhodnocení amerického akciového indexu Dow-Jones od roku 1933, a to o 11,4 % - takto se v posledních hodinách odráží ode dna světová ekonomika. Burzy ožily ještě před tím, než zástupci americké vlády a zákonodárců oznámili, že se dohodli na historickém záchranném balíčku, který má pomoci domácnostem i americkým firmám.

"Pokud celosvětový ukazatel akcií – index MSCI World – dnes naváže na svůj včerejší výjimečný vzestup, o 8,8 procenta, půjde teprve o první nárůst tohoto ukazatele dva dny po sobě od 12. února 2020," upozornil ekonom Lukáš Kovanda.

Podle něj by to značilo, že vlády a centrální banky "začínají mít v přetahované s vystrašenými trhy navrch", a trhy tak vyhodnocují opatření pro boj s ekonomickými dopady koronavirové pandemie jako účinná.

Optimismus na trzích panuje i přesto, že americká vláda ještě neprozradila, na jakých opatřeních se nad ránem středoevropského času s Kongresem dohodla. Balík opatření na podporu ekonomiky má ale být ve výši dvou bilionů dolarů, tedy více než 50 bilionů korun. To odpovídá příjmům přibližně 32 ročních rozpočtů České republiky.

Vůdce republikánské většiny v americkém Senátu Mitch McConnell to označil za "investice do našeho národa odpovídající válečným rokům". Senát by podle něj měl schválit balíček ještě ve středu. Hladce by měl projít i druhou komorou Kongresu, tedy Sněmovnou reprezentantů, kde mají většinu demokraté.

Lidé s nižšími příjmy dostanou mimořádnou pomoc ve výši 1 200 dolarů (31 tisíc korun). Na pomoc malým podnikům bude vyhrazeno 350 miliard dolarů, o sto miliard dolarů méně bude určeno na podporu v nezaměstnanosti a půl bilionu dolarů bude tvořit fond na pomoc společnostem v nouzi. Peníze jsou určené také pro nemocnice zasažené pandemií koronaviru, celkem 130 miliard dolarů, a také pro místní a státní vlády, pro něž federální vláda vyhradila 150 miliard.

Jednání o balíčku trvala několik dní. Demokraté měli problém právě s fondem na pomoc velkým společnostem, z něhož má být desetina určena pro letecké společnosti. Kritizovali nedostatečný dohled nad tím, jak budou peníze použity. Vláda přislíbila zřízení speciálního výboru, který bude mít dohled nad využitím peněz na starosti.