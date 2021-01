Aktivisté navrtali sto děr do chladicí věže. Teď jim za to hrozí vězení

Pětice aktivistů Hnutí Greenpeace stojí před pardubickým soudem za to, že měli v roce 2016 způsobit chvaletické elektrárně poruchu. Tehdy jich 11 vyšplhalo na chladicí věž, do opláštění navrtali díry pro skoby a na ty pověsili transparent upozorňující na prodloužení provozu elektrárny až do roku 2030.

Protestovali tím proti úpravám, které by provoz hnědouhelné elektrárny prodloužily o dalších deset let. Když po dvou dnech z chladicí věže slezli, pět z nich bylo obviněno z poškození pláště. A také z toho, že údajně svým jednáním způsobili v elektrárně poruchu. V chladicí věži bylo navrtáno sto děr, další škody údajně způsobily i světlice aktivistů.

Vedení elektrárny tehdy vyčíslilo škodu na více než půl milionu korun. Greenpeace škody za navrtání pláště už zaplatilo, zavinění poruchy ale aktivisté odmítají. Elektrárna byla podle nich v době protestu mimo provoz. Šest aktivistů jsou cizinci, zbylým pěti obžalovaným hrozí tresty až šest let vězení. Rozsudek by mohl padnout už v úterý odpoledne.

