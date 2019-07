Aktivisté před elektrárnou i spali. Blokují vjezdy, zůstanou do neděle

Protesty proti provozu chvaletické elektrárny pokračovaly i v sobotu. Na sto ekologických aktivistů strávilo na karimatkách noc před branou objektu a blokádu chtějí protáhnout zřejmě až do neděle. Na místě jsou i policisté, ale zatím podle nich nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání.

Za světla poměřili síly s elektrárnou a v noci před její bránou se pro změnu pustili do sebe. Ti, kteří nechtěli sportovat, zase hráli karty a mezi aktivisty se našli i nadějní malíři.

Dívka, která vyšplhala za dne na kovovou trojnožku, na ní visela i v noci. "To je jenom speciální blokovací technika, kterou je obtížné vyklidit," vysvětlila svůj čin.

Po páteční deváté hodině večer někteří osobní hygienou zakončili svůj náročný den. Skupina se rozhodla, že alkohol se pít nebude, a tak se alespoň pořádně jedlo.

V noci bylo kolem deseti stupňů, ani to ale demonstrantům nevadilo. "Máme karimatku, spacák a svetr," vypočítal jeden z nich. "Mně je vlastně teplo, klimatická změna, už je to tady," prohlásila další.

V deset hodin večer přestala hrát hlasitá hudba. Když se přiblížila, zbyla na místě zhruba stovka demonstrantů. Většina z nich se chystala ke spánku.

U některých pak sobotní den začal krátkou meditací. Další se hned pustili do skandování připravených hesel. Olga Kudrnová z Pardubic se postarala demonstrantům o snídani, upekla bublaninu. "Přijela jsem, abych podpořila tyhle úžasný lidi," popsala.

Na všechny se ale nedostalo, přijelo totiž dalších 50 lidí. A kromě demonstrantů narůstá i počet transparentů. Aktivisté domalovávají nové a nové a další dva se objevily na hlavní bráně u elektrárny.

"Elektrárna by měla být dávno zavřená. Je to největší znečišťovatel v Pardubickém kraji," prohlásila organizátorka Marika Volfová. "Pokud to nebude nutná krizová situace, tak nehodláme bránu odblokovat," doplnil další organizátor akce Jan Polášek.

"Elektrárna prochází modernizací za sedm miliard korun," sdělila mluvčí chvaletické elektrárny Gabriela Sáričková-Benešová. Policisté nezasahují, protože demonstrace nikomu nevadí. Aktivisté tu budou patrně až do neděle.