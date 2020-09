Aktivisté protestují na rypadle v dole Vršany. Chtějí konec doby uhelné

Greenpeace mimo jiné požadují konec výroby elektřiny z uhlí do roku 2030, do roku 2035 přistoupit ke kompletnímu konci těžby uhlí v České republice. Navíc také chtějí odstavit co nejdříve staré a špinavé uhelné elektrárny, které fungují jako vývozce, například Chvaletice a Počerady.

"Požadujeme rychlý konec doby uhelné, který je nutný pro zachování naší budoucnosti,“ uvedla organizace Greenpeace na facebooku.

PRV NYN jsme na rypadle v dole Vrany! Poadujeme rychl konec doby uheln, kter je nutn pro zachovn na... Zveejnil(a) Greenpeace esk republika dne ter 1. z 2020

Greenpeace následně uvedla, že uhelné elektrárny musí skončit tak jako tak. Jejich pozdní uzavření by totiž znamenalo nezvratné škody na životním prostředí a klimatu.

Těžbu uhlí v Česku řeší uhelná komise. Ta byla zřízena v roce 2019 a měla by vládě sloužit jako poradce pro budoucí nakládání s hnědým uhlím v České republice.

Předsedy komise jsou ministr průmyslu a obchodu a ministr životního prostředí.