Alarmující čísla, každé páté dítě má v Česku problémy s nadváhou!

Statistiky jsou alarmující. Za posledních pětadvacet let se počet českých dětí s nadváhou nebo dokonce obezitou ztrojnásobil. Problémy s váhou trápí podle posledních průzkumů každého pátého školáka. To by se ale mohlo změnit. Zdravotní pojišťovny totiž začnou odměňovat lékaře, kteří pacienty s nadváhou úspěšně léčí.

"V OZP jsme si vyzkoušeli pilotní program, kdy bonifikujeme lékaře, kteří zlepšují stav svých chronických pacientů. Těm dáváme pět stovek za zlepšeného pacienta, plus jim dáváme další peníze za administrativu," uvedl mluvčí OZP Jiří Sochor.

"Do budoucna to znamená i úsporu na nákladech ze zdravotního pojištění, protože samozřejmě s nadváhou nebo obezitou se do budoucna svazuje mnoho potenciálních nemocí," sdělil mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

Pojišťovny se původně zaměřily na dospělé chronické pacienty, teď budou zavádět bonusy i pro dětské lékaře. Pokud si totiž dítě obezitu přinese do dospělosti, riziko cukrovky nebo problémů s vysokým tlakem se rapidně zvyšuje. A následná léčba vyjde podstatně dráž než prevence.

Lékaři takovou motivaci pojišťoven vítají. Mnoho z nich se prý doteď obézním dětským pacientům věnovalo ve svém volném čase. "V ordinaci praktického lékaře podstoupí základní vyšetření a potom jsou sledovány a ony i jejich rodiče jsou edukováni k tomu správnému životnímu stylu," vysvětlila Alena Šebková z Odborné společnosti dětských lékařů.

Za obezitou u dětí podle lékařů nejčastěji stojí slazené nápoje, sladkosti a časté vysedávání u počítače. Na to, že české děti nemají dostatek pohybu, nedávno upozorňovala například i armáda nebo Česká unie sportu. Podle obou institucí by pomohlo, kdyby se školákům přidaly hodiny tělocviku.

Štáb televize Nova se tedy vypravil na hodinu tělocviku do ZŠ Pouchov v Hradci Králové. Sledoval druháky a páťáky. A zjistil, že sportovní dovednosti dětí jsou dosti průměrné. Více v reportáži TV NOVA: