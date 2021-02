Alej roku mají kvůli silnici vykácet, teď jí svitla naděje na záchranu!

Plánovaná rekonstrukce silnice na Blanensku vyvolala emotivní reakce ze strany dvou táborů s odlišnými názory. Právě u silnice mezi Svárovem a Chlumem na Blanensku stojí Svárovská alej. V rámci rekonstrukce silnice je ale naplánováno, že se část stoleté lipové aleje má vykácet.

Nebo alespoň bylo. Za záchranu aleje vznikla totiž petice. Její autorka Alice Hrbková přihlásila alej do ankety Alej roku a po jejím vítězství se začaly hýbat ledy. Jednání hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) se starosty okolních obcí a s autory petice proti kácení dodalo aleji novou naději.

"Pan hejtman nám slíbil, že se pokusí o nalezení nějakého kompromisu. Rozhodně nic není ztraceno," řekla s nadějí Hrbková pro TN.cz. Podle Grolicha totiž kromě vykácení poloviny stromů je ještě možné opravu zastavit nebo přijít s lepším řešením. Oprava silnice je ale nutná, protože v tomto úseku se už delší dobu stávají kvůli špatnému stavu vozovky dopravní nehody.

Anketa Měla by se část Svárovské aleje pokácet?

"V úvahu připadá ještě kompromisní varianta, u které by silnice byla v nejhorším úseku Svárovské aleje zúžena. Kácelo by se tak mnohem méně, a to pouze v místech pro vyhýbání aut. Musíme to ale důkladně zvážit,“ naznačil možné východisko Grolich.

Část stromů aleje, které se měly kácet, jsou podle dendrologického posudku ve špatném zdravotním stavu. Podle náměstka hejtmana Lukáše Dubce (Piráti) byla nicméně v úvaze ještě další varianta, a to posunout část silnice bokem, aby se nemuselo kácet vůbec.

"Navrhujeme odklonění stávající komunikace v oblasti aleje nad její severní okraj. Alej doporučujeme po kvalitním ošetření ponechat dalšímu dlouholetému přirozenému růstu," uvedl Dubec. Navíc podle něj prostor, který po silnici zbyde, se dá využít jako cyklochodník propojující Chlum se Svárovem.

Hejtman Grolich při návštěvě Velkých Opatovic navíc řekl, že by v budoucnu měl v řadách krajských silničářů mít právoplatné místo i arborista, který bude při plánování dopravních staveb dohížet na to, aby se kraj o stromy dobře staral. "Ten člověk by měl s nadsázkou vědět o každém jihomoravském stromě a podílet se na přípravách dopravních staveb," dodal Grolich.

V současné chvíli neumožňují stavbu silnice mezi městskými částmi Svárov a Chlum dvě důležitá řízení – stavební a povolovací řízení ke kácení. Krajský úřad kvůli odvolání zrušil v tomto týdnu rozhodnutí Městského úřadu Boskovice o povolení stavby a kvůli formálním chybám jej vrátil k dalšímu projednání.

Podobně rozhoduje i v povolovacím řízení ke kácení. Do těchto řízení státní správy podle zákona nesmějí samosprávy (radní obcí a kraje) vůbec zasahovat. Podle dotačních podmínek je nutné zahájit stavbu nejpozději letos v září.