Alexej Navalnyj se poprvé po otravě vrátil do Ruska, hned ho zatkli

Na jiném letišti, kde měl nejhlasitější kritik Vladimira Putina původně přistát, čekaly stovky jeho podporovatelů i mnoho novinářů. Několik lidí policie zadržela.



Letadlo ruské nízkonákladové aerolinky Pobjeda, v překladu vítězství, se na svou cestu z Berlína do Moskvy vydalo okolo 15. hodiny. Alexej Navalnyj způsobil na jeho palubě poprask. Opoziční předák se do Ruska vrátil pět měsíců poté, co byl v hotelovém pokoji otráven Novičokem, následně hospitalizován a později pod mezinárodním tlakem převezen na léčení do Německa.



"Ráno mi při cvičení došlo, že už jsem téměř zdravý. Když jsem tohle pochopil, okamžitě jsem začal hledat lety domů a jeden jsem koupil,“ nechal se slyšet v polovině ledna Navalnyj.



Kritik prezidenta Putina se pro návrat rozhodl i přes to, že ho v jeho vlasti dost možná čeká vězení. Za údajné porušení podmíněného trestu je na seznamu hledaných. Letiště Vnukovo hlídaly speciální jednotky, které část terminálu vyklidily. Na místě byly i vozy ruské vězeňské služby. Stroj nakonec přistál jinde.



Navalnyj byl odsouzen už několikrát. Podle Evropského soudu pro lidská práva z politických důvodů. Ze své otravy viní ruské tajné služby a prezidenta Vladimira Putina. "Naše tajné služby ho nechtěly otrávit, nás vůbec nezajímá. Kdybychom ho chtěli otrávit, tak by se nám to podařilo,“ řekl Putin.



Soud bude 29. ledna rozhodovat o změně Navalného podmíněného odsouzení v délce tří a půl let na nepodmíněný trest odnětí svobody.