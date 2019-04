Alpy čeká krutý osud. Dotkne se i českých zemědělců

Globální oteplování si vybírá svou daň nejen v odlehlých severních oblastech. Podle švýcarských vědců hrozí tání ledu i v evropských Alpách. Alpinské ledovce jsou významnou zásobárnou vody, jejich tání by tak mohlo ohrozit zemědělství ve střední a západní Evropě.

Zprávy o tání ledovců byly až doteď povětšinou spojeny se situací v Arktidě a Antarktidě. Jenže teď se varování před globálním oteplováním týkají i evropských velehor. Ty si doposud dokázaly udržet ledovou vrstvu po období celého roku, jenže podle prognóz profesorů ze Švýcarského federálního technologického institutu v Curychu mohou i alpinské ledovce začít brzy tát.

"Dvě třetiny ledovců v Alpách jsou dokonce tohoto století odsouzeny k zániku," uvedli vědci. Důvodem je klimatické zvyšování teplot. Do roku 2050 bude pryč polovina ledu. Alpy zároveň v minulosti bojovaly s emisemi, které proces urychlovaly, napsal The Guardian.

I když se nám tato problematika může zdát na první pohled dost vzdálená, opak je pravdou. Vědci tvrdí, že ztráta ledovců by měla obrovský dopad na dostupnost vody potřebné pro zemědělství. Náhlé tání ledovců by navíc značně ochladilo řeky. A potíže by měly také vodní elektrárny. Problémy se tak s největší pravděpodobností dotknou střední a části západní Evropy.

"Ledovce v evropských Alpách a jejich nedávný vývoj jsou jedny z nejjasnějších ukazatelů probíhajících změn klimatu," řekl Daniel Farinotti, švýcarský glaciolog a jeden ze členů výzkumného týmu.