Alžběta II. se do Londýna natrvalo jen tak nevrátí. Místo toho chce dojíždět

Zdá se, že turisté, kteří v koutku duše doufají, že při návštěvě Buckinghamského paláce zahlédnou královnu Alžbětu II., si mohou výlet do Londýna přeložit až na rok 2021. Podle nových informací totiž vše nasvědčuje tomu, že panovnice se do svého sídla jen tak nevrátí.

Podle zdroje z okolí královské rodiny totiž Alžběta II. nakonec zůstane až do konce letošního roku na hradě ve Windsoru, kde kvůli pandemii pobývá spolu s manželem, princem Filipem, už od března.

A i když tedy Buckinghamský palác zůstane i nadále osiřelý, tak to podle britského Mirroru neznamená, že by se královna v Londýně letos už vůbec neukázala.

Čtyřiadevadesátiletá Alžběta II. má totiž v plánu do britské metropole alespoň dojíždět na různé oficiání akce. Ale prý pouze v případě, že to bude bezpečné. Zatím to každopádně vypadá, že kvůli koronaviru bude královna mimo Buckinghamský palác nejdéle za celých 68 let, co vládne.

Panovnice se podle všeho rozhodla svůj exil ve Windsoru prodloužit poté, co jí bylo řečeno, že pokud zůstane v "bublině" tvořené personálem, který se tu o ni stará, sníží tím zároveň riziko, že se koronavirem nakazí.

"Samozřejmě existuje touha Buckinghamský palác znovu nastartovat jako pracovní prostor. Ale pouze v případě, že všechna doporučení se shodnou na tom, že je tento krok na místě," uvedl nejmenovaný zdroj z Alžbětina okolí.

Dříve se přitom objevily i hlasy, že panovnice, které už je více než devadesát, se kvůli riziku nákazy na veřejnosti neobjeví už nikdy. Teď to ale vypadá, že i když bude královnin pracovní kalendář z větší části volný, neměl by být úplně prázdný.

Manžel královny nedávno ve Windsoru oslavil 99. narozeniny. Více v reportáži: