Konec královny Alžběty II.: Příští rok opustí trůn, tvrdí expert

Britská královna Alžběta II. by už příští rok mohla předat žezlo a trůn svému synovi princi Charlesovi. Tvrdí to odborník na královskou rodinu Robert Jobson. Hlava státu už o svém odchodu údajně vážně uvažuje.

V jednom z rozhovorů pro pořad The Royal Beat se Robert Jobson nechal slyšet, že by panovnice mohla předat své královské povinnosti v příštím roce. "Stále pevně věřím, že až jí bude 95 let, tak odstoupí,“ citoval portál The New Daily Jobsona.



Jeho tvrzení podpořil také další expert Jack Royston. Podle něj však toto rozhodnutí učiní Alžběta jen s těžkým srdcem.



"Myslím si, že nebude chtít. Bohužel se dostane do bodu, kdy veškerou moc přenechá princi Charlesovi. Jak se mu pak bude moct podívat do očí a říci mu, že stejně nebude králem?“ dodal Royston.



Britská panovnice, která zemi vládne už 68 let, se všech svých královských povinností nevzdala ani během pandemie koronaviru, kdy jejich určitou část předala synovi princi Charlesovi. Královna tehdy strávila více než půl roku na hradě Windsor.



Královnin manžel princ Philip odstoupil ze svých královských povinností už v roce 2017, kdy mu bylo 96 let. Princ Charles se už dlouhá léta těší, až konečně usedne na britský trůn. V prosinci letošního roku oslaví své 72. narozeniny.

Britská panovnice Alžběta II. po více než půl roce opustila hrad Windsor. Podívejte se na video: