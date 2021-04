Alžběta se zamilovala do prince Philipa už jako 13letá. Unikátní záběry

Zesnulý princ Phillip a britská královna Alžběta druhá se seznámili ve škole královského námořnictva v Dartmouthu v červnu 1939. Tehdy 13letá princezna se zamilovala do o 5 let staršího šlechtice. Nakonec spolu prožili téměř 74 let manželství. Podívejte se na exkluzivní záběry z doby, kdy se mladý šlechtic připravoval na kariéru v královském námořnictvu.