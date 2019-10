ALZHEIMERCENTRUM ČESKÁ LÍPA ZNÍ HUBDOU

Za více jak 20 let své existence aktuálně nabízí své služby ve 13 centrech pro téměř 1400 klientů.



Ve všech Alzheimercentrech je dbán velký důraz na maximální možnou kvalitu péče, která je poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin denně, 7dní v týdnu. Moderní centra jsou koncipována tak, aby splňovala přísné požadavky na poskytování služby i bezpečnost jim svěřených klientů. Zároveň je vytvářeno prostředí takové, aby na klienty působilo útulně, smysluplně a stalo se pro ně nenásilně místem, ve kterém se budou cítit dobře. „Příjem klientů se řídí jasně danými pravidly v prvé řadě s ohledem na potřeby klientů. Každý nový klient prochází adaptačním procesem, kdy si zvyká na pro něj zcela neznámé prostředí i tváře pečujících. Postupně a velmi citlivě je každý klient veden k tomu, aby získal tolik pro něj potřebný pocit bezpečí. Zprvu neznámé prostředí se tak pro něj stává novým domovem“ říká ředitelka českolipského Alzheimercentra Jaroslava Biolková.





Na všech centrech je tým profesionálů, aktivizačních pracovníků, kteří díky biografické anamnéze klienta, sepsané při přijetí, znají jeho potřeby, zvyky a zájmy a dokáží tak připravit program aktivit na míru. Činností, do kterých jsou klienti denně zapojováni, je celá řada. Jednou z nich je v České Lípě muzikoterapie. „Hudba jako taková ovlivňuje naši psychiku, což je známý fakt. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme terapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. V naší práci nejde o léčbu, ale spíše o psychohygienický proces, který využívá vlivu hudby na psychiku člověka. I klienti, kterým běžný projev může činit potíže, jsou znatelně do této aktivity zapojeni. Většina našich klientů při pasivním poslechu hudby pookřeje, zavzpomíná na „staré časy“ a na svoje mládí“ dodává Štěpánka Lulková, aktivizační pracovnice Alzheimercentra Česká Lípa . Muzikoterapie tak může být pro lidi s demencí, kteří už nedokáží verbálně komunikovat, jakýmsi prostředkem umožňujícím snadněji navázat kontakt se svým okolím. Často se účastníci rozhodnou sami aktivně zapojit a připojí se zpěvem. Můžeme tak pozorovat i delší soustředění na určitou činnost, které není u osob s demencí tak běžné.S Alzheimerovou chorobou se pojí mnoho otázek. Nejen proto jednotlivá centra pořádají celou řadu akcí jak pro klienty a jejich blízké, tak i pro širokou veřejnost. Návštěvníci se přímo na místě mohou zeptat na vše, co je zajímá, podívat se, jak dnešní centra vypadají. Pokud teď řešíte situaci spojenou s touto problematikou, třeba právě Alzheimercentrum v České Lípě Vám může podat pomocnou ruku.