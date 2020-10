Jezero Most, které je otevřené asi měsíc, skrývá tajemství. Amatérské video, které natočil náhodný cyklista, zachytilo na hladině cosi podivného. Video ukoumali odborníci na paranormální jevy. Jejich závěr je jasný, video není padělek. Co se ale na hladině přesně ukázalo, to nevědí. Jsou si jisti pouze v tom, že objekt je živý.