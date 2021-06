Amatérský portál varoval už v úterý před tornády! ČHMÚ: Nemohl to vědět

Na internetu se stále častěji objevují spekulace, že se tornádo na jižní Moravě dalo předpovědět. Jeden amatérský portál dokonce před možným výskytem větrných vírů varoval už v úterý. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyzývá, aby lidé nevěřili všemu, co čtou. Tornáda se podle meteorologů v českém prostředí opravdu předvídat nedají. To ostatně potvrzují i slova specialisty na atmosférické jevy.

"Pro čtvrtek se rýsuje velmi nebezpečná situace‼️ [...] Právě pro tento den model gfs už několikátý den kreslí velmi vysoké hodnoty CAPE, a to i přes 3000 a to nejdůležitější velmi vysoké hodnoty pro vznik supercel‼️ Tyto bouře by pravděpodobně byly opravdu velmi silné a doprovázel by je silný vítr a pravděpodobně i velké kroupy a hrozila by dokonce možnost výskytu tornáda při těchto podmínkách," upozornil už v úterý prostřednictvím sociálních sítí portál Počasí online Morava.

"Tuto situaci budeme upřesňovat s každým novým výstupem a doufáme, že modely tohle odepíšou, protože bouřky by byly opravdu masakr," stálo ve výstraze. A zlé předtuchy se bohužel naplnily. Na jižní Moravu ve čtvrtek dorazila větrná smršť. Meteorologové brzy upřesnili, že se jedná o tornádo.

Právě na hlavu odborníků z ČHMÚ se kvůli tomu snesla vlna kritiky. Lidé jim vyčítali, že událost nedokázali předpovědět. Redakce TN.cz proto oslovila nejen zástupce z řad meteorologů, ale i experta na tornáda z Akademie věd ČR. Potvrdili, že taková přírodní katastrofa se opravdu předvídat nedá.

"Samotný CAPE a indexy supercel neznamenají, že se vyskytne tornádo. My vydáváme varování, že se mohou vyskytnout silné nebo velmi silné bouřky. To samo o sobě neznamená, že tam budou supercely, protože na ty musejí být splněny specifické meteorologické podmínky a CAPE je jedna z těch okrajových," upozornil meteorolog z ČHMÚ Martin Setvák.

Podle něj musí při větrné smršti nastat vhodná změna směru a rychlosti s výškou, která způsobí, že se z normální bouřky může stát supercela. "Bylo zjevné, že se mohou vyskytnout supercely, ale ani její samotná existence neznamená, že se na ní vyskytne tornádo," dodal s tím, že pouze pět až deset procent supercel reálně tornádo vygeneruje. Drtivé většiny z nich si ale člověk ani nevšimne, protože bývají velmi slabá a nebo udeří v neobydlených oblastech.

Slova meteorologa potvrdil i Petr Zacharov z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. "Udělat předpověď na tornádo je v českých poměrech nemožné, v Americe třeba dávají předpovědi na tornádo, ale to jsou tak extrémní podmínky, že tornád vznikne hned několik během dne – navíc mají specializovaná centra přímo na předpovědi těchto nebezpečných jevů, protože jich mají hodně," vysvětlil odborník.

Podle něj měl amatérský portál pouze štěstí, že se zrovna svou výstrahou trefil. "Dá se to předpokládat, ale není to předpověď. Takových podmínek se za rok sejde mnoho a jen jednou z toho bylo takové tornádo," sdělil Zacharov s tím, že ČHMÚ postupoval nejlépe jak mohl, když vydal varování před velmi silnými bouřkami a výskytem velkých krup. Kdyby meteorologové varovali, že teoreticky může existovat riziko vzniku tornáda, zbytečně by strašili veřejnost.

"Ty hodnoty byly skutečně vysoké. CAPE je ukazatelem toho, že atmosféra je připravena k tomu, aby vznikly bouře. I tak se ale nemusí nic stát, když tam nebude žádný impuls,“ vysvětlil s tím, že v případě jižní Moravy přišel tento impuls od Alp, vznikly bouře a projevily se.

O tornádu na Moravě informovala média po celém světě. Co všechno o větrné smršti zaznělo? Podívejte se v reportáži: